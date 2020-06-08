Hediyelik çanta içinde uyuşturucu kaçakçılığı - Son Dakika

Hediyelik çanta içinde uyuşturucu kaçakçılığı

Muğla'nın Menteşe, Marmaris ve Milas ilçelerinde üç araç ve hediyelik çanta satan işyerinde yapılan aramada kadın çantası içinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

MUĞLA - Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Grup Amirliği ekipleri tarafından Menteşe, Marmaris ve Milas ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında değişik uyuşturucu ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcılıklarından alınan arama kararı sonrası üç ilçede il dışından gelen üç araç içinde ve hediyelik çanta satışı yapan bir işyerinde arama yapıldı. Yapılan aramalara narkotik köpekleri de katıldı. Aramalarda 2 parça halinde 41.99 gram metamfetamin, 24.59 gram toz esrar, 5 parça halinde 3.56 gram esrar 1.06 gram skunk ve hassa terazi ele geçirildi.

Hediyelik çantalardan uyuşturucu çıktı

Marmaris Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri hediyelik çanta satan bir işyerine düzenledikleri operasyonda hassas burunlu narkotik köpekleri de eşlik etti. Narkotik köpekleri hediyelik satışı yapılan çantalarda yaptığı aramada, çanta içinde uyuşturucu tespit etti. Çanta üzerinde tepki veren köpeğin bulduğu çanta içinden satışa hazır uyuşturucu bulundu.

Operasyonda toplam 7 kişi yakalanırken, 5 kişi ifadelerinin ardından adli işlem yapıldı, A.N. ve İ.H. isimli şüpheliler gözaltına alındı.