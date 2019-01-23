Hediyelik Eşya Dükkanına Kamyonet Girdi

Hediyelik eşya dükkanına kamyonet girdiMUĞLA - Bodrum'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, hediyelik eşya dükkanına girdi.

Hediyelik eşya dükkanına kamyonet girdi



MUĞLA - Bodrum'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, hediyelik eşya dükkanına girdi. Kamyonette sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Gümbet Barlar Sokağı'nda yaşandı. Barlar Sokağı'nda seyreden 48 ET 020 plakalı kamyonetin sürücüsü Recep Ali Uslu, henüz belirlenemeyen bir nedenle kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sokağın sağ tarafındaki kaldırıma çarpan kamyonet, daha sonra sol taraftaki kaldırıma çıktı. Kaldırım üzerindeki dubayı yıkan araç, sokak üzerindeki hediyelik eşya dükkanına girdi. Dükkanın o saatte kapalı olması rahat bir nefes aldırdı.

Kazada sürücü Recep Ali Uslu, kamyonette sıkışarak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, yaralının yardımına koştu. Yardım istenmesi üzerine kaza mahalline 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçta sıkışan sürücüye ilk müdahaleyi araç içerisinde yaptı. Polis de çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Olay yerine gelen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği üyeleri intikal etti. Ekipler, yoğun çabalar sonucu sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı.

Ambulansa alınarak hastaneye kaldırılan sürücünün, tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme yaptı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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