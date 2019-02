Hediyelik Eşya Dükkanında 100 Bin TL'lik Hırsızlık

Van'ın İpekyolu ilçesinde bulunan İran Çarşı'nın çatısını keserek hediyelik eşya dükkana giren kişi veya kişiler, 100 bin TL değerinde malzeme çaldı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde bulunan İran Çarşı'nın çatısını keserek hediyelik eşya dükkana giren kişi veya kişiler, 100 bin TL değerinde malzeme çaldı.



Olay, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan İran Çarşısı'nda meydana geldi. Gece saat 02.00 sıralarında çarşının çatısını keserek hediyelik eşya dükkana giren hırsız veya hırsızlar, çok sayıda değerli malzeme çalarak kayıplara karıştı. Dükkan sahibi Ziya Şahin isimli esnaf, sabah iş yerini açarken hayatının şokunu yaşadı. Şahin, dükkanın üst kısmında hızsız veya hırsızların içeri girdiğini fark etti. Olayı hemen polise bildiren Şahin, dükkanda yapılan inceleme sonucunda kehribar tespih, gümüş kolye, yüzük ve saatlerin çalındığı şeklinde ifade verdi.



İHA muhabirine konuşan Ziya Şahin, dükkanına giren hızsız veya hırsızların 100 bin TL değerindeki çok sayıda değerli eşyayı çaldığını belirtti. Yaşanan olaydan mağdur olduğunu ve hızsız veya hırsızların bir an önce bulunmasını isteyen Şahin, "Yaklaşık 3-4 hafta önce dükkanıma hızsız veya hırsızlar girdi. İş yerine giren hızsız veya hırsızlar bana maddi zarar verdi. Bu durumun bir an önce sonuçlanmasını istiyorum. Tespih, püskül, gümüş, saat ne bulduysa alıp götürmüş. Olay saat 02.00 sıralarında yaşanıyor. Çatımızı keserek içeri giriyorlar. Oradan da tam dükkanımın üstünde bir kapak var. O kapağı açarak içeri giriyor" dedi.



"Korku içindeyiz"



Olayın şokunu hala üzerinden atamadığını ve tekrar yaşanması ihtimalinden dolayı korku içinde yaşadığını anlatan Şahin, "Sabah iş yerinin kapsını açarken içeride bir tahribat gördüğüm. Baktım ne tespihim, ne saatim, ne de gümüşüm kalmış. Hepsini almış gitmişler. Çalınan malzemelerle yaklaşık olarak 100 bin lira değerinde bize bir zarar verdi. Çarşıda sadece benim iş yerime girilmiş. Zaten çatımızla da baya uğraşmış. Şu an korku içindeyiz" diye konuştu.



Dükkanını soyan hırsız veya hırsızın hala bulunamadığını dile getiren Şahin, yaşadığı mağduriyetten dolayı artık değerli malzemelerini eve götürdüğünü kaydetti. - VAN

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Bir Sene Öncesine Kadar Ev Hanımıydı, Kurduğu Fabrika ile Şimdi 7 Ülkeye İhracat Yapıyor

Gözü Dönmüş Gençler, Yaşlı Adamı Tekme Tokat Dövdü

BBG Yarışmasında Birinci Olan 02 Melih, Kazandığı Parayı Ne Yaptığını Anlattı

Sokakta Üst Araması Yapan 2 Polis Tutuklandı