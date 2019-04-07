Son Dakika Haberleri: Hediyelik Eşya Dükkanındaki Hırsızlık Anı Kameralara Yansıdı

Hediyelik Eşya Dükkanındaki Hırsızlık Anı Kameralara Yansıdı

1 saat önce

ADAPAZARI'nda, hediyelik eşya satan dükkana giren 3 kişinin, 5 bin TL değerindeki hediyelik eşyaları çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Hediyelik Eşya Dükkanındaki Hırsızlık Anı Kameralara Yansıdı, System.String[]
ADAPAZARI'nda, hediyelik eşya satan dükkana giren 3 kişinin, 5 bin TL değerindeki hediyelik eşyaları çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün gece şehir merkezindeki hediyelik eşya dükkanında meydana geldi. Dükkanın kapısını zorlayarak içeri giren 3 kişi, 5 bin TL değerinde tespih, gümüş yüzük ve bunun gibi çeşitli hediyelik eşyaları çaldı. Sabah işyerine gelen ve durumu fark eden dükkanın sahibi, polise ihbarda blundu. İş yerine gelen polis ekipleri inceleme yaparken, olay dükkanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Yaşlarının küçük olduğu belirlenen 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlatıldı. - Sakarya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 05:26 Kaynak: DHA

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