Son Dakika Haberleri: Hediyelik Eşya Fuarı Açıldı

Hediyelik Eşya Fuarı Açıldı

7 saat önce

23. Hediyelik Eşya Fuarı", Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde açıldı.

Hediyelik Eşya Fuarı Açıldı, System.String[]
23. Hediyelik Eşya Fuarı", Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde açıldı.

El sanatları ürünlerinden yöresel gıdaya, giysi ve aksesuara kadar birçok hediyelik eşyanın yer aldığı fuar, 30 Aralık'a kadar açık kalacak.

Grup Medya Fuarcılık Genel Müdürü Erhan Demirci, bu yıl 23. kez düzenlenen hediye fuarının geçmiş yıllarda da büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Ekonomik anlamda piyasada sorunların yaşandığı bu günlerde fuarın İstanbullu vatandaşların için bir fırsat olduğunu düşünüyorum." dedi.

Hediyelik eşya satan Hülya Ertürk ise fuarda herkesin bütçesine uygun, özel ve kaliteli ürünler bulunduğunu ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 03:58 Kaynak: AA

Aralık, Lütfi Kırdar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



17-25 Aralık Operasyonuna Göndermede Bulunan CHP'liler Gözaltına Alındı Balık Avına Çıkan Vatandaş, Oltayla 21 Kiloluk Kılıç Balığı Yakaladı

Apartman Görevlisi Kadının Boğazını Kesen Fitness Hocası Tutuklandı Dengesini Kaybeden Adam, Yol Çalışması Yapan Silindirin Altında Feci Şekilde Can Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 23:00:17. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hediyelik Eşya Fuarı Açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]