Hediyelik Eşya Fuarı Açıldı

23. Hediyelik Eşya Fuarı", Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde açıldı.

23. Hediyelik Eşya Fuarı", Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde açıldı.



El sanatları ürünlerinden yöresel gıdaya, giysi ve aksesuara kadar birçok hediyelik eşyanın yer aldığı fuar, 30 Aralık'a kadar açık kalacak.



Grup Medya Fuarcılık Genel Müdürü Erhan Demirci, bu yıl 23. kez düzenlenen hediye fuarının geçmiş yıllarda da büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Ekonomik anlamda piyasada sorunların yaşandığı bu günlerde fuarın İstanbullu vatandaşların için bir fırsat olduğunu düşünüyorum." dedi.



Hediyelik eşya satan Hülya Ertürk ise fuarda herkesin bütçesine uygun, özel ve kaliteli ürünler bulunduğunu ifade etti.

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