Hediyelik eşya kolisinden 7 kilo eroin çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hediyelik eşya kolisinden 7 kilo eroin çıktı - Son Dakika

Hediyelik eşya kolisinden 7 kilo eroin çıktı

7 saat önce

VAN'ın Edremit ilçesinde polisin bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada bir yolcuya ait hediyelik eşya kolisinde 7 kilo 70 gram eroin ele geçirildi.

Hediyelik eşya kolisinden 7 kilo eroin çıktı, System.String[]

VAN'ın Edremit ilçesinde polisin bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada bir yolcuya ait hediyelik eşya kolisinde 7 kilo 70 gram eroin ele geçirildi. Kolinin sahibi yolcu, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit ilçesi Su Sporları Merkezi önünde oluşturdukları uygulama noktasında, bir yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı. Narkotik köpeği 'Bozo'nun da kullanıldığı aramada, S.E.'ye ait hediyelik eşya kolisinde 25 paket halinde 7 kilo 70 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.E.'nin Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada ise 1 hassas terazi, 21 gram esrar ve 2 bin 300 lira para bulundu.

S.E.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Narkotik, Edremit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:00 Kaynak: DHA
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