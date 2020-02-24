Hediyelik hac malzemelerine zam geldi - Son Dakika
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Hediyelik hac malzemelerine zam geldi

6 saat önce

Kayseri'de hac malzemesi satan Ahmet Diyarbekirli, hediyelik hac malzemelerine yüzde 15 ile 20 arasında zam geldiğini söyledi.

Hediyelik hac malzemelerine zam geldi, System.String[]

Kayseri'de hac malzemesi satan Ahmet Diyarbekirli, hediyelik hac malzemelerine yüzde 15 ile 20 arasında zam geldiğini söyledi. Diyarbekirli vatandaşın hac malzemelerine ilgilisinin her geçen yıl biraz daha azaldığını belirtti.


Kentte 10 yıldır hac malzemesi satan esnaf Ahmet Diyarbekirli, bu yıl hediyelik hac malzemelerine yüzde 15 ile 20 arasında zam geldiğini söyledi. Vatandaşın malzemelere olan ilgisinin her geçen yıl azaldığını da kaydeden Diyarbekirli; "Sezonun gelmesiyle beraber hediyelik malzemelere ilgi yoğunlaştı. Hediyelik malzemelerimiz seccadeler, tespihler, sürme, takke, kına ve hediyelik eşyalarımız oluyor. Zemzem takımlarımız oluyor. Bu yıl aşağı yukarı hediyelik malzemelere yüzde 15 - 20 arasında bir zam geldi. 3 TL'den başlayıp 25-30 TL'ye kadar seccadelerimiz bulunmakta. 1 TL'den başlayıp 10 TL'ye kadar hediyelik tespihlerimiz vardır. Umrecilerimize özel kadife kaplı Yasin yapıyoruz, onları da 5 TL'den satışa sunuyoruz. Her geçen sene ilgi biraz daha azalıyor" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 09:35 Kaynak: İHA
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