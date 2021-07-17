Hediyelik tatlı almaya gitti, bavulundan oldu - Son Dakika

Çanakkale'nin merkezinde bir otobüs durağında unutulan bavul, polis ekiplerini harekete geçirdi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı olayda çanta, bomba imha ekibi tarafından patlatıldı. Patlamadan 2 dakika sonra gelen bavulun sahibi, tatlı almaya gittiğini, ağır olduğu için bavulu durakta bıraktığını söyledi.

Olay, Çanakkale'nin merkezindeki bir otobüs durağında meydana geldi. Büyük bir bavulun sahibi olmadan durakta durduğunu fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipler geniş güvenlik önlemi alırken, yoğun araç trafiğini de durdurdu. Özel kıyafetli bomba imha ekipleri olay yerine geldi. Kıyafetleriyle bavulun yanına giden imha ekibi, düzeneği yerleştirdikten sonra uzaklaştı. Kısa süre sonra imha edilen bavuldan, pantolon, tişört, gömlek ve çeşitli kıyafetler çıktı. Ekipler çantanın yanından ayrılırken, elinde tatlı poşetleriyle 2 dakika sonra gelen H.G., neden çantasının patlatıldığını sordu.

Ordu'daki ailesinin yanına gitmek için yola çıkan H.G., tatlı almak için çarşının merkezine gittiğini, bavulu ağır olduğu için durağa bıraktığını söyledi. 1 saat gibi bir sürede geri geldiğini belirten H.G., bavula mı içindeki kıyafetlere mi üzüleceğini şaşırdı.

Yaşanan bu anları ise vatandaşların film seyreder gibi pürdikkat takip etmesi dikkatlerden kaçmadı. - ÇANAKKALE