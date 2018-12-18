Son Dakika Haberleri: Hedonik fiyat endeksi ekimde arttı

Hedonik fiyat endeksi ekimde arttı

4 saat önce

Ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,63 oranında artan hedonik konut fiyat endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 6,79 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 14,73 oranında azaldı.

Hedonik fiyat endeksi ekimde arttı, System.String[]
Ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,63 oranında artan hedonik konut fiyat endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 6,79 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 14,73 oranında azaldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 02:44 

Ekonomi
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