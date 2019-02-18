Hedonik Konut Fiyat Endeksi aralıkta azaldı
14 dakika önce
HKFE, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 0,40 azalırken, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,44 artış kaydetti.
HKFE, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 0,40 azalırken, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,44 artış kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:30
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