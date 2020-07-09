Hedonutopia üyeleri müzik dışındaki yaşamlarını anlattı - Son Dakika

Hedonutopia üyeleri müzik dışındaki yaşamlarını anlattı

Hedonutopia grubu üyeleri Fırat Külçek ve Kerem Feyzi RedBull.com'a verdiği röportajda müzik dışındaki yaşamlarını anlattı.

Hedonutopia grubu üyeleri Fırat Külçek ve Kerem Feyzi RedBull.com'a verdiği röportajda müzik dışındaki yaşamlarını anlattı. Müzisyenler evde geçirdikleri bu dönemi kişisel olarak değerlendirmelerinin ardından en çok özledikleri şeyi ise 'doğada olmak' olarak yanıtlıyor.

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Son yıllarda bağımsız müzik sahnesinin en iddialı isimlerinden olan, Fırat Külçek ve Kerem Feyzi'den oluşan Hedonutopia, 2010'lu yılların başından bu yana dikkat çekiyor. İkili elektronik, ambient ve psikedelik ögeler barındıran şarkıları ile özgün bir yol izliyor.

Yeni nesil sanatçıları ve müzik türlerini destekleyen Red Bull Warm Up'ın 2017 yılındaki katılımcısı olan Hedonutopia, 'Maymun Kral' isimli şarkıları ile projede yer almıştı. İkili müzik dışındaki hayatlarını bir sohbet eşliğinde RedBull.com'a anlattı. Aynı evi de paylaşan ikili verdikleri röportajda; çok eskiye dayanan bir dostlukları olduğunu belirtti. Röportajda kendisini 'görece daha sessiz ve arka planda olmaktan hoşlanan birisi' olarak tanımlayan Kerem Feyzi, evde geçirdikleri dönemde bol bol FIFA oynadıklarını ve film, dizi izlediklerini söyledi. Feyzi'nin film önerileri arasında ise Werner Herzog yapımı "Into the Inferno" isimli film yer alıyor.

Grubun bir diğer üyesi olan Fırat Çelik ise, Lars Von Trier yapımı Melankoli'yi öneriyor. Kitap olarak ise her iki müzisyenin de favorisi olarak, Henry David Thoreau'nun eseri öne çıkıyor. İkili eseri "doğada tek başına yaşamak, kendini izole etmek adına güzel bir yol gösterici" olarak ifade ettikleri "Walden-Ormanda Yaşam" adlı kitabı öneriyor.

"DOĞADA OLMAYI ÖZLEDİK"

Müzisyenler evde geçirdikleri bu dönemi kişisel olarak değerlendirmelerinin ardından en çok özledikleri şeyi ise 'doğada olmak' olarak yanıtlıyor. İkili "Kıyılarda, adalarda kamp yapmayı, geniş ufuklu ve kimsesiz alanlarda dolaşmayı çok seviyoruz. Favori yerlerimiz bizde saklı kalsın. Doğada olmayı çok ama çok özledik. O bizden bıkmış olsa da biz onu çok özledik" diyor. İkilinin müzik dışındaki röportajının tamamına Red Bull'un resmi web sitesinden ulaşılabileceği belirtildi.


- İstanbul
Red Bull, Fırat, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 10:01 Kaynak: DHA

Son Dakika Magazin Hedonutopia üyeleri müzik dışındaki yaşamlarını anlattı - Son Dakika Magazin
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