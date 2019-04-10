Son Dakika Haberleri: Heerenveen'de Riekerink ile Yollar Ayrıldı

Heerenveen'de Riekerink ile Yollar Ayrıldı

1 saat önce

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Heerenveen'de teknik direktör Jan Olde Riekerink'in görevine son verildi.

Heerenveen'de Riekerink ile Yollar Ayrıldı, System.String[]
Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Heerenveen'de teknik direktör Jan Olde Riekerink'in görevine son verildi.

Heerenveen Kulübü, 56 yaşındaki Hollandalı teknik direktör Riekerink ile yolların ayrıldığını açıkladı. Antrenör Johnny Jansen'in sezon sonuna kadar takımı çalıştıracağı belirtildi.

Bir dönem Galatasaray'da da görev yapan Riekerink yönetiminde bu sezon Eredivisie'de 29 haftada 36 puan toplayan Heerenveen, 10. sırada bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:30 Kaynak: AA
Futbol, Hollanda, Heerenveen, Spor
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