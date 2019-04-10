Heerenveen'de Riekerink ile Yollar Ayrıldı
1 saat önce
Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Heerenveen'de teknik direktör Jan Olde Riekerink'in görevine son verildi.
Hollanda
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:30 Kaynak: AA
Birinci Futbol
Ligi (Eredivisie) ekibi Heerenveen
'de teknik direktör Jan Olde Riekerink'in görevine son verildi.
Heerenveen Kulübü, 56 yaşındaki Hollandalı teknik direktör Riekerink ile yolların ayrıldığını açıkladı. Antrenör Johnny Jansen'in sezon sonuna kadar takımı çalıştıracağı belirtildi.
Bir dönem Galatasaray
'da da görev yapan Riekerink yönetiminde bu sezon Eredivisie'de 29 haftada 36 puan toplayan Heerenveen, 10. sırada bulunuyor.
Beşiktaş'ın Gözdesi Orkun Kökçü, Feyenoord ile Sözleşmesini Uzattı
Heerenveen, Riekerink'in Görevine Son Verdi
Jeremain Lens, Saçını Sarıya Boyattı!
Erol Bulut'u İsteyen Fiorentina'nın Yeni Teknik Direktörü Belli Oldu!