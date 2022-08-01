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Çin Halk Cumhuriyeti, Zhejiang, Anhui, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Baihetan-Zhejiang Uhv Enerji Nakil Projesinin 345 Metrelik Kulesinin Ana İskeleti Tamamlandı - Son Dakika

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