Baihetan-Zhejiang Uhv Enerji Nakil Projesinin 345 Metrelik Kulesinin Ana İskeleti Tamamlandı - Son Dakika
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Baihetan-Zhejiang Uhv Enerji Nakil Projesinin 345 Metrelik Kulesinin Ana İskeleti Tamamlandı

01.08.2022 22:52
Baihetan-Zhejiang Uhv Enerji Nakil Projesinin 345 Metrelik Kulesinin Ana İskeleti Tamamlandı

HEFEİ, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Chizhou kentinde, Yangtze Nehri'nin kıyısında yer alan Baihetan-Zhejiang ultra-yüksek-voltajlı (UHV) enerji nakil projesinin 345 metre yüksekliğindeki geniş açıklıklı nakil kulesinin ana iskeletinin inşaatı Pazartesi günü tamamlandı.

HEFEİ, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Chizhou kentinde, Yangtze Nehri'nin kıyısında yer alan Baihetan- Zhejiang ultra-yüksek-voltajlı (UHV) enerji nakil projesinin 345 metre yüksekliğindeki geniş açıklıklı nakil kulesinin ana iskeletinin inşaatı Pazartesi günü tamamlandı.

Baihetan-Zhejiang Uhv Enerji Nakil Projesinin 345 Metrelik Kulesinin Ana İskeleti Tamamlandı

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Chizhou kentinde, Yangtze Nehri'nin kıyısında yer alan Baihetan-Zhejiang ultra-yüksek-voltajlı (UHV) enerji nakil projesinin geniş açıklıklı nakil kulesinin şantiyesini gösteren hava fotoğrafı, 1 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Zheng Xianlie/Xinhua)

Baihetan-Zhejiang Uhv Enerji Nakil Projesinin 345 Metrelik Kulesinin Ana İskeleti Tamamlandı

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Chizhou kentinde, Yangtze Nehri'nin kıyısında yer alan Baihetan-Zhejiang ultra-yüksek-voltajlı (UHV) enerji nakil projesinin geniş açıklıklı nakil kulesinin şantiyesinde çalışan işçileri gösteren hava fotoğrafı, 1 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Zhao Xianfu/Xinhua)

Baihetan-Zhejiang Uhv Enerji Nakil Projesinin 345 Metrelik Kulesinin Ana İskeleti Tamamlandı

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Chizhou kentinde, Yangtze Nehri'nin kıyısında yer alan Baihetan-Zhejiang ultra-yüksek-voltajlı (UHV) enerji nakil projesinin geniş açıklıklı nakil kulesinin şantiyesini gösteren hava fotoğrafı, 1 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Zhao Xianfu/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Zhejiang, Anhui, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Baihetan-Zhejiang Uhv Enerji Nakil Projesinin 345 Metrelik Kulesinin Ana İskeleti Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Baihetan-Zhejiang Uhv Enerji Nakil Projesinin 345 Metrelik Kulesinin Ana İskeleti Tamamlandı - Son Dakika
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