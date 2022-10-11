Hefei'deki Binhu Ulusal Orman Parkı'nda kısa süre önce kendi kendine çalışan araçları teşvik eden bir proje uygulamaya geçti. Sürücüsüz tur otobüsü, insansız otomat, insansız süpürme makinesi ve diğer araçlar turistlere hizmet vermeye başladı. (Fotoğraf: Guo Chen/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Anhui, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çin'deki Ulusal Parkta Sürücüsüz Otobüslerle Turlar Başladı - Son Dakika

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