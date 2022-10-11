Çin'deki Ulusal Parkta Sürücüsüz Otobüslerle Turlar Başladı - Son Dakika
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Çin'deki Ulusal Parkta Sürücüsüz Otobüslerle Turlar Başladı

11.10.2022 21:01
Çin'deki Ulusal Parkta Sürücüsüz Otobüslerle Turlar Başladı

HEFEİ, 11 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'deki Binhu Ulusal Orman Parkı'nda turistler sürücüsüz tur otobüsüne biniyor, 11 Ekim 2022. Hefei'deki Binhu Ulusal Orman Parkı'nda kısa süre önce kendi kendine çalışan araçları teşvik eden bir proje uygulamaya geçti.

HEFEİ, 11 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'deki Binhu Ulusal Orman Parkı'nda turistler sürücüsüz tur otobüsüne biniyor, 11 Ekim 2022.

Hefei'deki Binhu Ulusal Orman Parkı'nda kısa süre önce kendi kendine çalışan araçları teşvik eden bir proje uygulamaya geçti. Sürücüsüz tur otobüsü, insansız otomat, insansız süpürme makinesi ve diğer araçlar turistlere hizmet vermeye başladı. (Fotoğraf: Guo Chen/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Anhui, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'deki Ulusal Parkta Sürücüsüz Otobüslerle Turlar Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'deki Ulusal Parkta Sürücüsüz Otobüslerle Turlar Başladı - Son Dakika
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