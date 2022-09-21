Çin'in Doğusunda Düzenlenen Dünya İmalat Kongresi, İleri Teknolojilere Dikkat Çekiyor

HEFEİ, 21 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusunda Salı günü başlayan 2022 Dünya İmalat Kongresi, imalat sektöründeki en son ürünlere, teknolojilere ve uygulamalara dikkatçekiyor. Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de düzenlenen "İmalatla güzel bir dünya yaratmak" temalı dört günlük kongrede, sergi, seminer ve diğer faaliyetlerin de aralarında bulunduğu 40'a yakın etkinlik gerçekleştirilecek.

Kaynak: Xinhua

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