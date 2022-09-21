Çin'in Doğusunda Düzenlenen Dünya İmalat Kongresi, İleri Teknolojilere Dikkat Çekiyor - Son Dakika
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Çin'in Doğusunda Düzenlenen Dünya İmalat Kongresi, İleri Teknolojilere Dikkat Çekiyor

21.09.2022 13:52
Çin'in Doğusunda Düzenlenen Dünya İmalat Kongresi, İleri Teknolojilere Dikkat Çekiyor

HEFEİ, 21 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusunda Salı günü başlayan 2022 Dünya İmalat Kongresi, imalat sektöründeki en son ürünlere, teknolojilere ve uygulamalara dikkatçekiyor.

HEFEİ, 21 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusunda Salı günü başlayan 2022 Dünya İmalat Kongresi, imalat sektöründeki en son ürünlere, teknolojilere ve uygulamalara dikkatçekiyor. Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de düzenlenen "İmalatla güzel bir dünya yaratmak" temalı dört günlük kongrede, sergi, seminer ve diğer faaliyetlerin de aralarında bulunduğu 40'a yakın etkinlik gerçekleştirilecek.

Çin'in Doğusunda Düzenlenen Dünya İmalat Kongresi, İleri Teknolojilere Dikkat Çekiyor

Çin'in doğusunda yer alan Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de düzenlenen 2022 Dünya İmalat Kongresi'nde insanlar yüksek performanslı bir pirinç ekim makinesine bakıyor, 20 Eylül 2022. (Fotoğraf: Huang Bohan/Xinhua)

Çin'in Doğusunda Düzenlenen Dünya İmalat Kongresi, İleri Teknolojilere Dikkat Çekiyor

Çin'in doğusunda yer alan Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de düzenlenen 2022 Dünya İmalat Kongresi'nde insanlar traktörlere bakıyor, 20 Eylül 2022. (Fotoğraf: Huang Bohan/Xinhua)

Çin'in Doğusunda Düzenlenen Dünya İmalat Kongresi, İleri Teknolojilere Dikkat Çekiyor

Çin'in doğusunda yer alan Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de düzenlenen 2022 Dünya İmalat Kongresi'nde bir çöp ayırma robotu sergileniyor, 20 Eylül 2022. (Fotoğraf: Zhang Duan/Xinhua)

Çin'in Doğusunda Düzenlenen Dünya İmalat Kongresi, İleri Teknolojilere Dikkat Çekiyor

Çin'in doğusunda yer alan Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de düzenlenen 2022 Dünya İmalat Kongresi'nde bir çocuk Çin Demiryolu Araçları Şirketi'nin (CRRC) standını ziyaret ediyor, 20 Eylül 2022. (Fotoğraf: Zhang Duan/Xinhua)

Çin'in Doğusunda Düzenlenen Dünya İmalat Kongresi, İleri Teknolojilere Dikkat Çekiyor

Çin'in doğusunda yer alan Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de düzenlenen 2022 Dünya İmalat Kongresi'nde "Fuxing" adlı yüksek hızlı treninin tekerlek modelleri sergileniyor, 20 Eylül 2022. (Fotoğraf: Zhang Duan/Xinhua)

Çin'in Doğusunda Düzenlenen Dünya İmalat Kongresi, İleri Teknolojilere Dikkat Çekiyor

Çin'in doğusunda yer alan Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de düzenlenen 2022 Dünya İmalat Kongresi'nde katılımcılar görülüyor, 20 Eylül 2022. (Fotoğraf: Zhang Duan/Xinhua)

Çin'in Doğusunda Düzenlenen Dünya İmalat Kongresi, İleri Teknolojilere Dikkat Çekiyor

Çin'in doğusunda yer alan Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de düzenlenen 2022 Dünya İmalat Kongresi'nde insanlar bir uçağa bakıyor, 20 Eylül 2022. (Fotoğraf: Zhou Mu/Xinhua)

Çin'in Doğusunda Düzenlenen Dünya İmalat Kongresi, İleri Teknolojilere Dikkat Çekiyor

Çin'in doğusunda yer alan Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de düzenlenen 2022 Dünya İmalat Kongresi'nde insanlar yeni enerjili araçlara bakıyor, 20 Eylül 2022. (Fotoğraf: Huang Bohan/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Anhui, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Doğusunda Düzenlenen Dünya İmalat Kongresi, İleri Teknolojilere Dikkat Çekiyor - Son Dakika

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