Çin İmalatı, Küresel Tedarik Zincirinin İstikrara Kavuşmasına Katkıda Bulunuyor - Son Dakika
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Çin İmalatı, Küresel Tedarik Zincirinin İstikrara Kavuşmasına Katkıda Bulunuyor

22.09.2022 18:02
Çin İmalatı, Küresel Tedarik Zincirinin İstikrara Kavuşmasına Katkıda Bulunuyor

HEFEİ, 22 Eylül (Xinhua) -- Devam eden 2022 Dünya İmalat Kongresi'nde sergilenen ürünler arasında kırmızı bir insansız helikopter birçok ziyaretçinin dikkatini çekti.

HEFEİ, 22 Eylül (Xinhua) -- Devam eden 2022 Dünya İmalat Kongresi'nde sergilenen ürünler arasında kırmızı bir insansız helikopter birçok ziyaretçinin dikkatini çekti. Kongre, Salı günü Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de kapılarını ziyaretçilere açtı. Etkinlikte imalat sektöründeki en son ürün, teknoloji ve uygulamalar ön plana çıkıyor. "İmalat yoluyla güzel bir dünya yaratmak" temalı dört günlük kongre, sergi ve seminerleri de içeren yaklaşık 40 etkinlikten oluşuyor. Helikopteri üreten Anhui Yingliu Grubu'ndan Yan Jinliang, "İnsansız helikopter, maksimum 600 kilogram kalkış ağırlığına ve saatte 120 kilometre seyir hızına sahip" dedi ve ekledi: "Karmaşık arazide mal teslimatı, orman yangını kontrolü ve elektrik hattı devriyeleri gibi görevleri yerine getirmek üzere tasarlandı."

Uçak motoru üretmenin yanı sıra şirket aynı zamanda deniz mühendisliği, petrol ve doğalgaz sondajları, madencilik ve ulaşım sektörlerine yönelik yüksek kaliteli ekipmanlarda kullanıla valflar, çarklar, sondaj yönlendiricileri ve kilit önemdeki diğer parçaları da imal ediyor. Yan, "Kilit önemdeki tamamlayıcı parça ürünlerimiz, yılda yaklaşık 1,5 milyar yuanlık (215,7 milyon ABD doları) ihracat değeriyle aralarında ABD, İngiltere, Almanya ve Hollanda'nın da bulunduğu yaklaşık 40 ülkedeki 100'ün üzerinde müşteriye satılıyor" ifadelerini kullandı. Küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarının sürdürülmesi, dünya ekonomisinin gelişiminin teşvik edilmesi açısından can alıcı önemde bir güvence oluşturuyor ve herkesin ortak çıkarlarına hitap ediyor.

Çin, sanayi ve tedarik zincirlerinde uluslararası işbirliğini derinleştirmeye ve tüm ülkelerin halklarının kalkınmanın meyvelerini paylaşmasını sağlamaya yönelik somut adımlar atıyor. CRRC Puzhen Alstom Ulaşım Sistemleri Limited Şirketi, Dünya İmalat Kongresi'ne sürücüsüz, bindirme tip monoray trenini getirdi. Binlerce kilometre uzakta aynı monoray tren, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta Pembe Hat'ta test ediliyor ve önümüzdeki yıl işletmeye alınması bekleniyor. 2017'de şirket, Bangkok'la kentin Sarı ve Pembe hatlarında kullanılacak 288 adet monoray tren vagonunun satışına yönelik bir sözleşme imzaladı. Trenler, sürücüsüz teknolojiyle tasarlandı. "Metroyla karşılaştırıldığında monoray, daha sessiz, daha uyarlanabilir ve inşası daha ucuz bir seçenek. İnşaat maliyeti, metronun sadece üçte biri" diyen şirket başkanı Xu Haida, bu sistemin kentin trafik sorununu çevreye dost şekilde büyük ölçüde azaltabileceğini sözlerine ekledi.

2014 yılında kurulan şirket, yılda 200 bindirme tip monoray ve 100 otomatik insan taşıyıcı üretme kapasitesine sahip. Şirketin ürünleri, Tayland, Mısır, Brezilya ve Singapur gibi ülkelere ihraç ediliyor. Kongrenin açılış töreninde video bağlantısıyla konuşan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Küresel İttifakı Küresel Başkanı Christian Wulff, "Dünya ekonomisi, daha büyük aşağı yönlü risk ve belirsizliklerle karşı karşıya. Bu kritik noktada Dünya İmalat Kongresi'nin yapılması, dünya ekonomisine, alışverişleri derinleştirmeye ve işbirliği sürdürmeye yönelik bir platform sundu" ifadelerini kullandı. Organizatörün verdiği bilgilere göre kongrede 640'ın üzerinde işletme ürünlerini sergiliyor ve etkinlik sırasında toplam 367,7 milyar yuanlık yatırıma sahip 568 projenin imzalanması bekleniyor.

Çin İmalatı, Küresel Tedarik Zincirinin İstikrara Kavuşmasına Katkıda Bulunuyor

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin İmalatı, Küresel Tedarik Zincirinin İstikrara Kavuşmasına Katkıda Bulunuyor - Son Dakika

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