Çinli Yapay Zeka Şirketi İflytek Yılın İlk Yarısında Güçlü Gelir Artışı Bildirdi - Son Dakika
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Çinli Yapay Zeka Şirketi İflytek Yılın İlk Yarısında Güçlü Gelir Artışı Bildirdi

23.08.2022 18:51
Çinli Yapay Zeka Şirketi İflytek Yılın İlk Yarısında Güçlü Gelir Artışı Bildirdi

HEFEİ, 23 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in önde gelen yapay zeka (AI) ve konuşma teknolojisi şirketi iFLYTEK Limited Şirketi'nin Pazartesi günü yayınlanan altı aylık raporuna göre, şirket 2022'nin ilk yarısında güçlü bir gelir artışı kaydetti.

HEFEİ, 23 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in önde gelen yapay zeka (AI) ve konuşma teknolojisi şirketi iFLYTEK Limited Şirketi'nin Pazartesi günü yayınlanan altı aylık raporuna göre, şirket 2022'nin ilk yarısında güçlü bir gelir artışı kaydetti. Rapor, iFLYTEK'in faaliyet gelirinin, bu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26,97 artışla 8,02 milyar yuanı (yaklaşık 1,17 milyar ABD doları) aştığını gösterdi. Akıllı eğitim ve akıllı şehir işletmelerinden elde edilen gelirler, aynı dönemde sırasıyla bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 27,38 ve yüzde 42,55 artışla 2,2 milyar yuan ve 2,18 milyar yuanın üzerine çıktı. Şirketin araştırma ve geliştirmeye yaptığı yatırım ilk altı ayda yüzde 30,46 artarak yaklaşık 1,6 milyar yuana yükseldi. Rapora göre, ana şirkete atfedilebilir net kar bir önceki yıla kıyasla yüzde 33,57 düşüşle 278 milyon yuana geriledi.

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Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Çinli Yapay Zeka Şirketi İflytek Yılın İlk Yarısında Güçlü Gelir Artışı Bildirdi - Son Dakika
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