Çin'deki 2022 Dünya İmalat Kongresi'nde Dikkatler Yeni Enerjili Araçların Üzerinde - Son Dakika
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Çin'deki 2022 Dünya İmalat Kongresi'nde Dikkatler Yeni Enerjili Araçların Üzerinde

23.09.2022 20:44
Çin'deki 2022 Dünya İmalat Kongresi'nde Dikkatler Yeni Enerjili Araçların Üzerinde

HEFEİ, 23 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de Salı günü açılan 2022 Dünya İmalat Kongresi'nde yeni enerjili araçlar (NEV) dikkatleri üzerine çekti.

HEFEİ, 23 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de Salı günü açılan 2022 Dünya İmalat Kongresi'nde yeni enerjili araçlar (NEV) dikkatleri üzerine çekti. Kongre, imalat sektöründeki en son ürün, teknoloji ve uygulamaları öne çıkarıyor. Teması "İmalat yoluyla güzel bir dünya yaratmak" olarak belirlenen dört günlük kongre, sergiler ve seminerler dahil olmak üzere yaklaşık 40 etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Organizatörlere göre kongrede 640'tan fazla firma ürünlerini sergilerken etkinlik sırasında toplam yatırım tutarı 367,7 milyar yuanı bulan 568 projeye imza atılması bekleniyor. Anhui eyaleti, NEV ve akıllı bağlantılı araçlara yönelik birinci sınıf endüstri kümesi kurmak için çabalarını artırıyor. Aralarında JAC, Chery, NIO ve BYD'nin bulunduğu NEV imalatçıları da eyalette üretim tesisleri kurdu. Anhui, 2022'nin ilk yarısında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 94,1 artışla 214.000 NEV imal etti ve bu eyaletin toplam otomobil üretiminin yüzde 30'unu oluşturdu.

Çin'deki 2022 Dünya İmalat Kongresi'nde Dikkatler Yeni Enerjili Araçların Üzerinde

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de düzenlenen 2022 Dünya İmalat Kongresi'nde ziyaretçiler sergilenen yeni enerjili araçları inceliyor, 21 Eylül 2022. (Fotoğraf: Huang Bohan/Xinhua)

Çin'deki 2022 Dünya İmalat Kongresi'nde Dikkatler Yeni Enerjili Araçların Üzerinde

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de düzenlenen 2022 Dünya İmalat Kongresi'nde sergilenen bir yeni enerjili araç, 22 Eylül 2022. (Fotoğraf: Zhang Du an/Xinhua)

Çin'deki 2022 Dünya İmalat Kongresi'nde Dikkatler Yeni Enerjili Araçların Üzerinde

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de düzenlenen 2022 Dünya İmal at Kongresi'nde ziyaretçiler bir yeni enerjili aracı deneyimliyor, 21 Eylül 2022. (Foto ğraf: Zhou Mu/Xinhua)

Çin'deki 2022 Dünya İmalat Kongresi'nde Dikkatler Yeni Enerjili Araçların Üzerinde

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de düzenlenen 2022 Dünya İmalat Kongresi'nde sergilenen yeni enerjili bir çöp kamyonu, 21 Eylül 2022. (Fotoğraf: Zhou Mu/Xinhua)

Çin'deki 2022 Dünya İmalat Kongresi'nde Dikkatler Yeni Enerjili Araçların Üzerinde

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de düzenlenen 2022 Dünya İmalat Kongresi'nde ziyaretçiler bir yeni enerjili aracı inceliyor, 21 Eylül 2022. (Fotoğraf: Zhou Mu/Xinhua)

Çin'deki 2022 Dünya İmalat Kongresi'nde Dikkatler Yeni Enerjili Araçların Üzerinde

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de düzenlenen 2022 Dünya İmalat Kongresi'nde sergilenen yeni enerjili araçlar, 21 Eylül 2022. (Fotoğraf: Huang Bohan/Xinhua)

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Çin, ABD'nin Elektrikli Araç Sübvansiyon Hükümlerinin Dtö Kurallarını İhlal Ettiğinden Şüphelenildiğini'Söyledi Çin, ABD'nin Elektrikli Araç Sübvansiyon Hükümlerinin Dtö Kurallarını İhlal Ettiğinden Şüphelenildiğini'Söyledi Volkswagen, Çin'in Doğusunda Sürdürülebilir Bir Nev Ekosistemi Kuracak Volkswagen, Çin'in Doğusunda Sürdürülebilir Bir Nev Ekosistemi Kuracak
Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'deki 2022 Dünya İmalat Kongresi'nde Dikkatler Yeni Enerjili Araçların Üzerinde - Son Dakika

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