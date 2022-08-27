Çin'in Anhui Eyaleti Dış Ticarette İlerleme Kaydediyor - Son Dakika
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Çin'in Anhui Eyaleti Dış Ticarette İlerleme Kaydediyor

27.08.2022 09:41
Çin'in Anhui Eyaleti Dış Ticarette İlerleme Kaydediyor

HEFEİ, 26 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in doğusunda bulunan Anhui eyaletinin ticaret departmanı müdürü Fang Xu Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında, eyaletin dış ticaretinde son on yıldır belirgin bir ilerleme kaydedildiğini belirtti.

HEFEİ, 26 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in doğusunda bulunan Anhui eyaletinin ticaret departmanı müdürü Fang Xu Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında, eyaletin dış ticaretinde son on yıldır belirgin bir ilerleme kaydedildiğini belirtti. Fang, eyaletin 2012 yılında 39,3 milyar ABD doları olan mal ticareti değerinin, yıllık ortalama yüzde 11,8 artışla 2021 yılında 107,1 milyar ABD dolarına çıktığını söyledi. Anhui'de 2012'de 1,36 milyar ABD doları olan doğrudan yabancı yatırım ise 2021'de 1,83 milyar ABD dolarına yükseldi. Eyalet, bu süreçte gelişen bir ticaret yapısına tanık oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin ihracattaki payı, son on yılda yüzde 6,4'ten yüzde 29,8'e çıktı. Anhui'de ayrıca, Çin-Avrupa yük treni hizmeti hızlı şekilde gelişme gösterdi. Eyalet merkezi Hefei'de 2014 yılında hizmete başlamasından bu yana, kargo tren hizmeti çerçevesinde 2.500'den fazla tren işletildi.

Çin'in Anhui Eyaleti Dış Ticarette İlerleme Kaydediyor

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Kaynak: Xinhua

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