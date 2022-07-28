Çin'in Yeni Kuantum Uydusu Faaliyete Geçti - Son Dakika
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Çin'in Yeni Kuantum Uydusu Faaliyete Geçti

28.07.2022 23:30
Çin'in Yeni Kuantum Uydusu Faaliyete Geçti

HEFEİ, 28 Temmuz (Xinhua) -- Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (USTC), geliştiricilerinden biri olduğu mikro-nano kuantum uyduya dair Perşembe günü yaptığı açıklamada, uydunun planlanan yörüngeye girdiğini ve an itibariyle operasyonel olduğunu duyurdu.

HEFEİ, 28 Temmuz (Xinhua) -- Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (USTC), geliştiricilerinden biri olduğu mikro-nano kuantum uyduya dair Perşembe günü yaptığı açıklamada, uydunun planlanan yörüngeye girdiğini ve an itibariyle operasyonel olduğunu duyurdu. Alçak yörünge uydusu yer istasyonu ile gerçek zamanlı kilit kuantum dağıtım testleri yapmak ve teknik doğrulama gerçekleştirmek için tasarlandı ve Lijian-1 taşıyıcı roketinin tepesinde, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Çarşamba günü uzaya gönderildi. USTC'nin verdiği bilgiye göre yeni mikro-nano uydunun ağırlığı, 600 kilogramdan ağır olan dünyanın ilk kuantum uydusu Çinli Micius'un ağırlığının altıda biri civarında. Üniversiteden yapılan açıklamada, ilk olarak Micius'ta kullanılan kuantum teknolojisine dayanarak artan kullanıcı talebini karşılayabilecek verimli, pratik ve küresel bir kuantum iletişim ağı yaratmak için daha düşük maliyetli kuantum uydularına ihtiyaç duyulduğunun açık olduğu kaydedildi. Yeni uydu, Çin üniversiteleri ile USTC, Çin Bilimler Akademisi ve Jinan Kuantum Teknolojisi Enstitüsü gibi kurumlar tarafından ortaklaşa şekilde geliştirildi. Uydunun fırlatılması ile yörüngedeki faaliyetlerinin ülkenin kuantum iletişimi kalkınmasına yardımcı olması ve ulusal bilgi güvenliğinin geliştirilmesini desteklemesi bekleniyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Yeni Kuantum Uydusu Faaliyete Geçti - Son Dakika

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