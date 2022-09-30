HEFEİ, 30 Eylül (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusunda yer alan Anhui eyaletinin merkezi Hefei'ye bağlı Gucheng kasabasındaki çeltik tarlaları görülüyor, 29 Eylül 2022. (Fotoğraf: Zhou Mu/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
Çin Halk Cumhuriyeti, Eylül, Anhui, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Çin'in Anhui Eyaletindeki Çeltik Tarlaları - Son Dakika
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