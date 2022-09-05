Çin Siber Güvenlik Farkındalığını Artırmak İçin Ülke Genelinde Kampanya Başlattı

HEFEİ, 5 Eylül (Xinhua) -- 2022 Çin Siber Güvenlik Haftası, Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de Pazartesi günü başladı. 11 Eylül'e kadar sürecek olan etkinlik ülke genelinde çevrimiçi ve çevrimdışı faaliyetleri kapsıyor. Bu yılki Siber Güvenlik Haftası'nın teması güvenli siber uzay ortamının halka hizmet ettiği ve halka güvendiğini vurguluyor. Yaklaşık 20.000 metrekarelik alana yayılan siber güvenlik temalı fuara 60'tan fazla şirket ve kuruluş katılıyor. Bazı otomobil firmaları, yerinde tanıtımlarla araç veri güvenliği konusunda halkın farkındalığını artırılmasına yardımcı olmak amacıyla ilk kez fuara davet edildi.

Hafta boyunca siber güvenlik teknolojileri, gençler için siber güvenlik, araç veri güvenliği, yapay zeka ve kişisel verilerin korunması gibi farklı konulara odaklanan dokuz forum düzenlenmesi planlandı. Halkın siber güvenlik farkındalığının artırılması için yerleşim yerleri, kampüsler, köyler ve kuruluşlarda özel etkinlikler de düzenlenecek. Çin İnternet Ağı Bilgi Merkezi tarafından yayınlanan Çin'de internetin gelişimine ilişkin bir raporda, ülkede internet erişiminin kapsama oranının yüzde 74,4'e ulaşmasıyla, Haziran ayı itibarıyla Çin'de aktif internet kullanıcı sayısı yaklaşık 1,05 milyara yükseldi. Çin'de ilk siber güvenlik haftası 2014 yılında düzenlenmişti.