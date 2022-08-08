Çinli Araştırmacılar Kanser İmmünoterapisi İçin Yeni Olası Hedef Buldu - Son Dakika
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Çinli Araştırmacılar Kanser İmmünoterapisi İçin Yeni Olası Hedef Buldu

08.08.2022 11:55
Çinli Araştırmacılar Kanser İmmünoterapisi İçin Yeni Olası Hedef Buldu

HEFEİ, 8 Ağustos (Xinhua) -- Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Çinli araştırmacıların belirli bir hormon reseptörünü tedaviye yönelik potansiyel hedef olarak belirleyerek immünoterapi yoluyla kanser tedavisinde büyük bir atılım yaptığını bildirdi.

HEFEİ, 8 Ağustos (Xinhua) -- Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Çinli araştırmacıların belirli bir hormon reseptörünü tedaviye yönelik potansiyel hedef olarak belirleyerek immünoterapi yoluyla kanser tedavisinde büyük bir atılım yaptığını bildirdi. Science dergisinde yayımlanan makaleye göre MC5R reseptörü, hipofiz bezi tarafından salgılanan ?-MSH hormonuyla birlikte hareket ederek tümörlerin büyümesini teşvik ediyor. Bu bulguya hipotalamus-hipofiz ekseninin tümör bağışıklığındaki rolünü inceleyen üniversite araştırmacılarının önderliğindeki bir ekip ulaştı. Tümörleri olan farelerde çeşitli hormonların düzeylerini araştıran bu ekip, bu farelerde ?-MSH düzeylerinin anlamlı düzeyde artmış olduğunu buldu. Makaleye göre bu hormonun düzeylerinin artması, MC5R reseptörü aracılığıyla myeloid hücre birikimini ve bağışıklık baskılanmasını teşvik ederek insan bedeninde tümör büyümesine yol açabiliyor. Araştırmacılar, hormonun hareketini engellemeye yönelik bir araç sağlayarak MC5R reseptörünü immünoterapi için olası hedef olarak tanımladı. Üniversitenin verdiği bilgilere göre önceki çalışmalarda uzun süreli depresyon ve stres yaşayan hastalarda tümör gelişiminin daha hızlı olduğu ve kanser immünoterapisine verilen tepkinin daha zayıf olduğu tespit edilmişti. Bu da sinir sistemi ve sinir sisteminin aracılık ettiği stres tepkilerinin, tümör büyümesi ve bağışıklık düzenlemesinde önemli bir rol oynadığı anlamına geliyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çinli Araştırmacılar Kanser İmmünoterapisi İçin Yeni Olası Hedef Buldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çinli Araştırmacılar Kanser İmmünoterapisi İçin Yeni Olası Hedef Buldu - Son Dakika
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