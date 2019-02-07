Heidelberg'de Şebeke Suyu Mavi Akıyor

Almanya'nın Heidelberg kentinde şebeke suyunun mavi renkte akmasından dolayı yetkililer şehirde oturanları sudan içmemesi konusunda uyardı.

Almanya'nın Heidelberg kentinde şebeke suyunun mavi renkte akmasından dolayı yetkililer şehirde oturanları sudan içmemesi konusunda uyardı.



Heidelberg şehir itfaiyesi sosyal medyada, "Bu zamana kadar nereden kaynaklandığı belirleyemediğimiz bir durumla karşı karşıyayız. Şebeke sularına karışan bir madde yüzünden sular mavi renkte akıyor. Heidelberg'de şebeke suyundan içmeyin ve yemeklerde kullanmayın" açıklamasını yaptı. Şehir idaresi konuyla ilgili yaptığı açıklamada halkı uyararak dikkatli olmalarını istedi. - FRANKFURT

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