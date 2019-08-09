Son Dakika Haberleri: Heidi Klum'a 'balayı dalışı' cezası!
Son Dakika Magazin Haber

Heidi Klum'a 'balayı dalışı' cezası!

1 saat önce

Ünlü manken ve oyuncu Heidi Klum ile eşi Tom Kaulitz'in minik balayı macerası pahalıya mal oldu!

Ünlü manken ve oyuncu Heidi Klum ile eşi Tom Kaulitz'in minik balayı macerası pahalıya mal oldu!
Heidi Klum, Manken, Magazin

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:00 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Güzel model Elizabeth Hurley, havuzda üstsüz poz verdi
Sunucu Saba Tümer yaptığı esneme hareketlerini takipçileriyle paylaştı Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa ile bikiniyle poz vermesine takipçileri tepki gösterdi Adriana Lima mayolu fotoğrafıyla sınırları zorladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 10:10:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Heidi Klum'a 'balayı dalışı' cezası!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]