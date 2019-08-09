Heidi Klum'a 'balayı dalışı' cezası!
1 saat önce
Ünlü manken ve oyuncu Heidi Klum ile eşi Tom Kaulitz'in minik balayı macerası pahalıya mal oldu!
Ünlü manken ve oyuncu Heidi Klum
ile eşi Tom Kaulitz'in minik balayı macerası pahalıya mal oldu!
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:00
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