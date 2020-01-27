Heiko mass bm, silah ambargosunu ihlal eden ülkelere yaptırım uygulamalı - Son Dakika

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Heiko mass bm, silah ambargosunu ihlal eden ülkelere yaptırım uygulamalı
13 dakika önce
Heiko Mass BM, silah ambargosunu ihlal eden ülkelere yaptırım uygulamalıAlmanya, (DHA)- Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile başkent Berlin'de düzenlediği ortak basın toplantısında, Birleşmiş Milletler (BM),...
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 05:34 Kaynak: DHA
Heiko Mass BM, silah ambargosunu ihlal eden ülkelere yaptırım uygulamalı
Almanya, (DHA)- Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile başkent Berlin'de düzenlediği ortak basın toplantısında, Birleşmiş Milletler (BM), silah ambargosunu ihlal eden ülkelere yaptırım uygulamalı dedi.
Borell ile görüşmesinden sonra yapılan ortak basın toplantısında konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Libya krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. Berlin konferansında ihlal edilmemesi konusunda altı çizilen silah ambargosunun hali hazırda ihlal edilmesine ilişkin Maas, Berlin'deki masada oturan ve sonuçları kabul eden her birimiz bunun sorumluluğunu üstleneceğiz. BM, silah ambargosunu ihlal eden ülkelere yaptırım uygulamalı ifadelerini kullandı.
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