Son Dakika › Dünya › Heiko Mass BM, silah ambargosunu ihlal eden ülkelere yaptırım uygulamalı - Son Dakika Dünya
Heiko Mass BM, silah ambargosunu ihlal eden ülkelere yaptırım uygulamalı
6 saat önce
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile başkent Berlin'de düzenlediği ortak basın toplantısında, Birleşmiş Milletler (BM), silah ambargosunu ihlal eden ülkelere yaptırım uygulamalı dedi.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 05:36 Kaynak: DHA
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile başkent Berlin'de düzenlediği ortak basın toplantısında, Birleşmiş Milletler (BM), silah ambargosunu ihlal eden ülkelere yaptırım uygulamalı dedi.
Borell ile görüşmesinden sonra yapılan ortak basın toplantısında konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Libya krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. Berlin konferansında ihlal edilmemesi konusunda altı çizilen silah ambargosunun hali hazırda ihlal edilmesine ilişkin Maas, Berlin'deki masada oturan ve sonuçları kabul eden her birimiz bunun sorumluluğunu üstleneceğiz. BM, silah ambargosunu ihlal eden ülkelere yaptırım uygulamalı ifadelerini kullandı.
Son Dakika Almanya Dışişleri Bakanı: Acil önlem alınmazsa Yahudiler ülkeyi kitlesel olarak terk edebilir AFAD'dan gazeteci Akinan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili iddialarına yalanlama Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Süreç namlunun ucunda" diyen Hafter'in ateşkes diye bir derdi yok Afganistan'da düşen uçağın ABD ordusuna ait olduğu doğrulandı