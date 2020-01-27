Heiko Mass BM, silah ambargosunu ihlal eden ülkelere yaptırım uygulamalı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Heiko Mass BM, silah ambargosunu ihlal eden ülkelere yaptırım uygulamalı - Son Dakika Dünya

Heiko Mass BM, silah ambargosunu ihlal eden ülkelere yaptırım uygulamalı

6 saat önce

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile başkent Berlin'de düzenlediği ortak basın toplantısında, Birleşmiş Milletler (BM), silah ambargosunu ihlal eden ülkelere yaptırım uygulamalı dedi.

Heiko Mass BM, silah ambargosunu ihlal eden ülkelere yaptırım uygulamalı, System.String[]

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile başkent Berlin'de düzenlediği ortak basın toplantısında, Birleşmiş Milletler (BM), silah ambargosunu ihlal eden ülkelere yaptırım uygulamalı dedi.

Borell ile görüşmesinden sonra yapılan ortak basın toplantısında konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Libya krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. Berlin konferansında ihlal edilmemesi konusunda altı çizilen silah ambargosunun hali hazırda ihlal edilmesine ilişkin Maas, Berlin'deki masada oturan ve sonuçları kabul eden her birimiz bunun sorumluluğunu üstleneceğiz. BM, silah ambargosunu ihlal eden ülkelere yaptırım uygulamalı ifadelerini kullandı.


Birleşmiş Milletler, Almanya, Berlin, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 05:36 Kaynak: DHA
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