Nefes borusuna yemek kaçan arkadaşını ölümden böyle kurtardı - Son Dakika
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Nefes borusuna yemek kaçan arkadaşını ölümden böyle kurtardı

23.05.2022 11:08

Nefes borusuna yemek kaçan arkadaşını ölümden böyle kurtardıİSTANBUL Arnavutköy'de nefes borusuna yemek kaçan şahıs, mesai arkadaşının Heimlich manevrasıyla hayata tutundu.

Nefes borusuna yemek kaçan arkadaşını ölümden böyle kurtardı

İSTANBUL Arnavutköy'de nefes borusuna yemek kaçan şahıs, mesai arkadaşının Heimlich manevrasıyla hayata tutundu. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta içi öğlen saatlerinde meydana geldi. İki arkadaş öğlen yemeğini yiyordu. Bu sırada iki arkadaştan birisinin nefes borusuna yemek kaçınca nefes almakta zorlandı. Durumu fark eden şahıs, arkadaşına müdahale etti. Nefes alamayan arkadaşını Heimlich manevrası ile ölümden kurtardı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Nefes borusuna yemek kaçan arkadaşını ölümden böyle kurtardı
Nefes borusuna yemek kaçan arkadaşını ölümden böyle kurtardı
Nefes borusuna yemek kaçan arkadaşını ölümden böyle kurtardı
Nefes borusuna yemek kaçan arkadaşını ölümden böyle kurtardı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nefes borusuna yemek kaçan arkadaşını ölümden böyle kurtardı - Son Dakika


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