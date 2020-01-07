Heimtextil 50. kez kapılarını ziyaretçilerine açtı - Son Dakika

Ev tekstili alanında dünyanın en büyük fuarı olan Heimtextil, Almanya'nın Frankfurt kentinde bugün başladı.



Bu yıl 50.'si düzenlenen Uluslararası Frankfurt Ev Tekstili Fuarı (Heimtextil), bugün kapılarını ziyaretçilere açtı. Ev tekstilinde dünyada söz sahibi şirketler, fuarda yeni ürünlerini tanıtacak. Tekstilde yıla damgasına vuracak renk, desen ve eğilimlerin ilk kez görücüye çıkacağı fuar, 10 Ocak'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Yaklaşık 65 ülkeden 2 bin 952 firmanın ürünlerini sergileyeceği fuara Türkiye 290 firma ile katılacak. Fuarda 156 ülkeden 70 bine yakın sektör temsilcisinin bir araya gelmesi bekleniyor.



Fuar yönetiminden yapılan açıklamada, "Sektör temsilcilerinin bir araya geldiği en önemli platform. Evle alakalı ne ararsanız bulabileceğiniz bir ortam. En önemlisi de geleceğin eğilimlerini bugünden görme imkanı sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.



Frankfurt Uluslararası Ev Tekstil Fuarı'nda; duvar, banyo, cam, mutfak ve masa tekstil fuarı duvar kağıtları, duvar kaplamaları, duvar kağıdı aksesuarlarından dekoratif kumaşlar, perde aksesuarlarına kadar pek çok ürün sergilenecek. - FRANKFURT