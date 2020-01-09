Heimtextil Fuarı'na Bursa imzası - Son Dakika
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Heimtextil Fuarı'na Bursa imzası

6 saat önce

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Küresel Fuar Acentesi Projesi, 2020 yılının ilk fuar organizasyonunu ev tekstili sektörünün kalbinin attığı Heimtextil Fuarı'na gerçekleştirdi.

Heimtextil Fuarı'na Bursa imzası, System.String[]

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Küresel Fuar Acentesi Projesi, 2020 yılının ilk fuar organizasyonunu ev tekstili sektörünün kalbinin attığı Heimtextil Fuarı'na gerçekleştirdi.


Bursalı firmalar, BTSO'nun Küresel Fuar Acentesi Projesi çerçevesinde dünyanın en önemli fuar organizasyonlarını gezmeye devam ediyor. Son 7 yılda üyelerini 190'a yakın fuar organizasyonuyla buluşturan BTSO, yeni yılda ilk fuar programını, ev tekstili sektörünün en önemli buluşmaları arasında gösterilen Almanya Frankfurt Heimtextil Fuarı'na yaptı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Küresel Fuar Acentesi'nin Bursa'nın ihracat odaklı büyüme hamlesine katkı sağladığını söyledi.


İbrahim Burkay, Küresel Fuar Acentesi'nin yanı sıra UR-GE ve Ticari Safari programlarının katkısıyla Bursa'daki ihracatçı firma sayısının son 7 yıllık dönemde 1.500'den fazla artış kaydettiğini dile getirdi. Heimtextil'de 111 Bursa firmasının yer almasının kentin dünya ligindeki güçlü yerinin bir ispatı olduğunu ifade eden Başkan Burkay, "Fuarda Türkiye'den 350'ye yakın firma yer alıyor. Türkiye'den en fazla stantlı iştirak eden şehir, 111 firma ile Bursa. Bursa, ev tekstili sektöründe hem Türkiye'de hem de dünyada en önemli oyunculardan birisi olmayı sürdürüyor" dedi.


BTSO Başkanı Burkay, 65 ülkeden 3 bini aşkın yabancı firmanın yer aldığı Heimtextil Fuarı'nda Bursalı firmaların AR-GE ve tasarım ekipleriyle hazırladığı son koleksiyonları dünyadaki alıcılarla buluşturduğunu kaydetti. Yılın ilk fuarı olan Heimtextil'in tekstil sektörünün yeni ihracat bağlantıları kurması açısından önemli olduğunu kaydeden Başkan Burkay, "Fuarın üyelerimize ve sektör temsilcilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. 2020 yılında 50'ye yakın fuarı takvimimize aldığımız Küresel Fuar Acentesi projemiz ile de sektörlerimizin ihracat odaklı büyümesine destek olacağız" diye konuştu.


BTSO Meclis Üyesi ve Heyet Başkanı Necip Şahin, Almanya Heimtextil'in Evteks ve Şangay Ev Tekstili Fuarı gibi sektörün kalbinin attığı en önemli organizasyonlarından biri olduğunu vurguladı.


Heyet Başkan Yardımcısı Fatma Ayyıldız ise yurt dışı fuar programlarının Bursalı firmalara yeni ufuklar kazandırdığını belirtti.


BTSO ve KOSGEB, Küresel Fuar Acentesi kapsamında düzenlenen iş gezilerine katılan firmaların ulaşım, konaklama ve rehberlik ücretleri gibi harcamalarına büyük kolaylık sağlıyor. KOSGEB, organizasyonlara katılan firmalara yakın ülkeler için 3 bin lira, uzak ülkelerde ise 5 bin liraya kadar destek sunarken, BTSO da başvuru yapan her üyeye yılda iki defaya mahsus olmak üzere 1.000 liraya kadar destek veriyor. - BURSA

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:08 Kaynak: İHA
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