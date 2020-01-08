Heimtextil Fuarına katılan Türk firmalarının 2020 için moralleri yüksek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Heimtextil Fuarına katılan Türk firmalarının 2020 için moralleri yüksek - Son Dakika

Heimtextil Fuarına katılan Türk firmalarının 2020 için moralleri yüksek

7 saat önce

Almanya'da düzenlenen Frankfurt Uluslararası Ev tekstili Fuarına (Heimtextil) katılan Türk firmalarının yetkilileri, gördükleri ilgiden memnun kaldıklarını ve 2020 yılı için umutlu olduklarını ifade etti.

Heimtextil Fuarına katılan Türk firmalarının 2020 için moralleri yüksek, System.String[]

Almanya'da düzenlenen Frankfurt Uluslararası Ev tekstili Fuarına (Heimtextil) katılan Türk firmalarının yetkilileri, gördükleri ilgiden memnun kaldıklarını ve 2020 yılı için umutlu olduklarını ifade etti.


Almanya'nın Frankfurt kentinde bu yıl 50.'si düzenlenen Frankfurt Uluslararası Ev tekstili Fuarına (Heimtextil) katılan Türk firmalarının yetkilileri, 2020 yılı için umutlu olduklarını belirtti. Dünyanın 65 ülkesinde 2 bin 952 şirketin katıldığı fuara Türkiye 304 firma ile katılarak, fuara katılan ülkeler sıralamasında Çin ve Hindistan'dan sonra 3. sırada yer aldı. Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı ve Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri İş İnsanları Derneği (TETSİAD) Başkanı Hasan Hüseyin Bayrak, fuara katılan Türk firmalarını ziyaret etti. Ev tekstilinden perdeye, mobilya kumaşlarından havlu ve banyo malzemelerine kadar her sektörde yer alan Türk şirketleri, 7-10 Ocak tarihleri arasında 15 ülkeden 70 bine yakın sektör temsilcisini bir araya getiriyor.


Türk firmaları Heimtextil'den memnun


Dünyanın en büyük Ev Tekstili Fuarına katılan Türk firmalarını ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi alan Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, fuara katılan firmaların olumlu bağlantılar kurduklarını dile getirdi. Başkonsolos Karartı, "Heimtextil fuarı dünyanın en önde gelen fuarlarından bir tanesi. Bizim ülke olarak firmalarımızın güçlü olduğu bir sektör. Frankfurt'ta düzenlenen fuarlar, Türkiye'den en kalabalık katılımın olduğu fuarların başında yer almaktadır. Geçen yıl 284 firmamız vardı. Bu yıl 304 firmamız katılıyor. Uludağ İhracatçılar Birliği, Denizli İhracatçılar Birliği ve Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri İş İnsanları Derneği'nin de fuarda stantları bulunuyor. Firma ziyaretlerinde fuara katılan firmalarımızın izlenimlerinin olumlu olduğunu gördük. Her yıl artan katılımın artması da bunu gösteriyor. Katılımın artması, firmalarımızın olumlu izlenimleri ülkemiz ve ihracatımız açısından önem arz ediyor. Firmalarımız görüştükleri firmalarla güzel bağlantılar yaparak ayrıldıklarını bizlere aktardılar. Katılan şirketlerden zaman zaman bazı olumsuz şikayetler de dinledik. Hem kendi makamlarımız nezdinde, hem de buradaki yerel makamlarla görüşmeler ve girişimlerde bulunacağız" dedi. - FRANKFURT

Frankfurt, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yeni stoper hamlesi sonrası Fenerbahçeli taraftarlar çıldırdı: Comolli istifa
Didem Arslan ve Ekrem İmamoğlu arasında sert tartışma Son Dakika: Fenerbahçe, Simon Falette'yi kadrosuna kattı Bir Türk'ün iş yerlerini hedef alan PKK yandaşları, 'yanlış' adresi kundakladı!

Son Dakika Haberleri
06:54 Minibüsle asfalt arasında sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
06:54 Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika
06:47 Minibüsle asfalt arasında sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
06:40 ARAÇLA ASFALT ARASINDA SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI - Son Dakika
06:34 Beşiktaş'ta trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
00:06 İmamoğlu ve Nagehan Alçı arasındaki diyalog sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
00:00 Erdoğan ve Putin'in ateşkes çağrısına Libya'dan ilk yanıt: Türkiye ve Rusya'nın çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 06:57:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Heimtextil Fuarına katılan Türk firmalarının 2020 için moralleri yüksek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]