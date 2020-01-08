Heimtextil Fuarına katılan Türk firmalarının 2020 için moralleri yüksek - Son Dakika

Almanya'da düzenlenen Frankfurt Uluslararası Ev tekstili Fuarına (Heimtextil) katılan Türk firmalarının yetkilileri, gördükleri ilgiden memnun kaldıklarını ve 2020 yılı için umutlu olduklarını ifade etti.



Almanya'nın Frankfurt kentinde bu yıl 50.'si düzenlenen Frankfurt Uluslararası Ev tekstili Fuarına (Heimtextil) katılan Türk firmalarının yetkilileri, 2020 yılı için umutlu olduklarını belirtti. Dünyanın 65 ülkesinde 2 bin 952 şirketin katıldığı fuara Türkiye 304 firma ile katılarak, fuara katılan ülkeler sıralamasında Çin ve Hindistan'dan sonra 3. sırada yer aldı. Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı ve Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri İş İnsanları Derneği (TETSİAD) Başkanı Hasan Hüseyin Bayrak, fuara katılan Türk firmalarını ziyaret etti. Ev tekstilinden perdeye, mobilya kumaşlarından havlu ve banyo malzemelerine kadar her sektörde yer alan Türk şirketleri, 7-10 Ocak tarihleri arasında 15 ülkeden 70 bine yakın sektör temsilcisini bir araya getiriyor.



Türk firmaları Heimtextil'den memnun



Dünyanın en büyük Ev Tekstili Fuarına katılan Türk firmalarını ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi alan Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, fuara katılan firmaların olumlu bağlantılar kurduklarını dile getirdi. Başkonsolos Karartı, "Heimtextil fuarı dünyanın en önde gelen fuarlarından bir tanesi. Bizim ülke olarak firmalarımızın güçlü olduğu bir sektör. Frankfurt'ta düzenlenen fuarlar, Türkiye'den en kalabalık katılımın olduğu fuarların başında yer almaktadır. Geçen yıl 284 firmamız vardı. Bu yıl 304 firmamız katılıyor. Uludağ İhracatçılar Birliği, Denizli İhracatçılar Birliği ve Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri İş İnsanları Derneği'nin de fuarda stantları bulunuyor. Firma ziyaretlerinde fuara katılan firmalarımızın izlenimlerinin olumlu olduğunu gördük. Her yıl artan katılımın artması da bunu gösteriyor. Katılımın artması, firmalarımızın olumlu izlenimleri ülkemiz ve ihracatımız açısından önem arz ediyor. Firmalarımız görüştükleri firmalarla güzel bağlantılar yaparak ayrıldıklarını bizlere aktardılar. Katılan şirketlerden zaman zaman bazı olumsuz şikayetler de dinledik. Hem kendi makamlarımız nezdinde, hem de buradaki yerel makamlarla görüşmeler ve girişimlerde bulunacağız" dedi. - FRANKFURT