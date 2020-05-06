HeiQ, koronavirüse karşı tekstil sektörüne ortak çaba çağrısı yaptı

İsveçli tekstil yenilikçisi HeiQ, global pandemiyle mücadeleye yardımcı olmak üzere ortak çaba sergilemek amacıyla tekstil firmalarına tescilli formülasyon teknolojisi HeiQ Viroblock NPJ03'ü sunduğunu duyurdu.



HeiQ, tekstil ürünlerinde koronavirüse karşı küresel çapta gerçekleştirilen mücadeleyi desteklemek amacıyla dakikalar içinde virüs infektivetisini yüzde 99,99 seviyesinden daha fazla oranda azalttığı belirtilen ve en az 30 yıkamaya kadar dayanıklı olduğu aktarılan yüz maskesi testlerinde, insanda koronavirüsüne karşı etkinliği kanıtlanmış anti-mikrobiyal tekstil işlemi HeiQ Viroblock NPJ03'ü piyasaya sürdüğünü duyurdu. Ürünün tanıtıldığı günden beri şirketin, dört üretim sahasında günlük 145 tonla tam kapasite çalıştığı bildirildi.



Verilen bilgiye göre, lisans sahiplerinin, HeiQ standartlarına göre etkinlik ve kalite sağlamak amacıyla işlem görmüş kumaşlarını lisanslı üçüncü taraf test kuruluşlarında test etmeleri gerekmektedir. 'HeiQ Viroblock' ticari markasının kullanımı, güvenilir ve uyumlu talepler sağlamak amacıyla ticari marka yetkilendirmesinin doğrudan HeiQ tarafından yapılmasını gerektirmektedir.



HeiQ Group CEO'su Carlo Centonze, konu hakkında şöyle konuştu: "HeiQ teknolojisinin paylaşılması da dahil olmak üzere global pandemiyle mücadelede uluslararası tekstil sektörünün etkisinin acilen en üst seviyeye çıkarılması gerekir. HeiQ, üretiminin ve ticarileştirmenin mevzuata uygunluk sağlaması ve performans gerekliliğini karşılaması amacıyla formül ve üretim protokolünün paylaşımına olanak tanıyan ücretsiz bir lisans vasıtasıyla HeiQ Viroblock'u tekstil sektöründeki akranlarıyla paylaşmayı teklif etmiştir. Şimdi, patojenlere karşı en dayanıklı tekstilleri üretme zamanıdır. Tekstil sektörü, tekstille ilgili kirliliği ve aktarım riskini ve hızını azaltmak amacıyla birleşik çaba göstermelidir. Ekonomilerimizi hızlıca yeniden açmanın ve tekstil sektöründeki işleri sürdürebilmenin tek yolu budur". - İSTANBUL