Hekagro Genel Müdürü Hekimoğlu: "Son 10 Yıldır Hepinizin Bildiği Gibi Küresel Isınma Yeryüzünün Baş...

Hekagro Genel Müdürü Hekimoğlu: "Son 10 yıldır hepinizin bildiği gibi küresel ısınma yeryüzünün baş belası" Nutrisphere-N Lansman Toplantısı gerçekleştirildiANKARA - Hekagro Genel Müdürü Enis Hekimoğlu, "Son 10 yıldır hepinizin bildiği gibi küresel ısınma yeryüzünün baş belası.

Hekagro Genel Müdürü Hekimoğlu: "Son 10 yıldır hepinizin bildiği gibi küresel ısınma yeryüzünün baş belası"

Nutrisphere-N Lansman Toplantısı gerçekleştirildi



ANKARA - Hekagro Genel Müdürü Enis Hekimoğlu, "Son 10 yıldır hepinizin bildiği gibi küresel ısınma yeryüzünün baş belası. İşte biz yeni teknolojilerle, uygulanan özel gübrelerle karbon salınımını azaltıyoruz. 500 milyon dolara varan ihracat yapabileceğimizi düşünüyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığından tescil edilen Verdesian'ın yeni ürünü Nutrisphere-N Azot stabilizatörü ile 4,5 milyon ton fazla azotlu gübrelerin tüketildiği Türkiye'de mahsul veriminde olumlu artış sağlanması ve bitkisel üretimde yıllık 1 milyar TL kaybının önüne geçilmesi hedefleniyor. Nutrisphere-N ürününü Türkiye'ye getiren Hekagro, 1987 yılından itibaren Türkiye'de bitkisel üretimde geniş alanda Turunçgil Meyveleri Tarım İşletmesi ile beraber dünyanın bitki beslenme teknolojilerinin öncü firmalarıyla çalışıyor.

Nutrisphere-N Lansman Toplantısı'nda konuşan Hekagro Genel Müdürü Enis Hekimoğlu, toprakların şehirleşme ve sanayileşme sonucu azaldığını, geriye kalan toprakların ise kimyasal gübre ve çeşitli atıklardan dolayı verimsizleştiğini anımsattı. Gıda güvenliğinin her geçen gün daha da önemli hale geldiğini kaydeden Hekimoğlu, "Son 10 yıldır hepinizin bildiği gibi küresel ısınma yeryüzünün baş belası. İşte biz yeni teknolojilerle, uygulanan özel gübrelerle karbon salınımını azaltıyoruz. 500 milyon dolara varan ihracat yapabileceğimizi düşünüyoruz. Neden farklıyız, çünkü dünyada gübre 5.0 yeni konuşulurken, biz Hekagro olarak Türkiye'de 5.0'ı temsil ediyoruz. Biz bu doğru teknolojilerle beraber Türkiye'nin üretimini 2023'te dünyada 5'inci ülkeye getirmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

"ABD'de uzun yıllardır kullanılıyor"

Lansmanda yer alan Verdesain Direktörü Martin Brown ise şirket olarak 7 tane imalat yerlerinin olduğunu belirterek, bu ürünlerin patentli olmasının önemine dikkat çekti. Brown, "Çok büyük bir şirket değiliz aslında. Orta büyüklükte, çok genç 2012 yılında kurulmuş bir şirketiz. Ürünlerimizin çoğu İspanya'da üretiliyor. Teknoloji aslında uzun yıllardır ABD'de kullanılıyor aslında, dolayısıyla hiç denenmemiş bir teknolojik değil. Besin kullanımı etkinliği aslında yeni Ar-Ge sektörüdür, insanlar buna yatırım yapıyor. Besin etkinliğinin her ürün için ortaya çıkarılması gerekiyor. Elimizdeki teknoloji yani Nutrisphere-N belirli bir polimerden oluşuyor, oldukça karmaşık olduğundan kopyalanma ihtimali de oldukça düşük" diye konuştu.

Verdesain Avrupa/Afrika Teknik Müdürü Dirk Schröder de ürünün geliştirilme ve uygulama aşaması hakkında bilgi verdi. Schröder, gerçekleştirdiği sunumda Türkiye'de ürünün kullanılmasıyla elde edilen olumlu sonuçları paylaşarak, "Nutrisphere-N'in verim artışını da beraberinde getirdiğini görüyoruz" dedi.

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