Hekim adayları uzaktan buluştu - Son Dakika

Hekim adayları uzaktan buluştu

ANKARA - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2020-2021 Öğretim Yılı Açılış Programı uzaktan bağlantı yöntemiyle gerçekleşti. Başta Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar olmak üzere Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülfem Çelik ile fakülte yönetimi ve öğretim üyelerinin hazır bulunduğu buluşmaya, tıp fakültesi Türkçe programında okuyan 400 birinci sınıf öğrencisi online platform üzerinden katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan açılış programında yeni dönemle ilgili tanıtımlar ve kısa bilgilendirmeler yapıldı. 11 Mart'ta başlayan pandemi sürecinde gecesini gündüzüne katarak ön cephede mücadele eden ve binlerce insanın hayatını kurtaran sağlık çalışanlarına teşekkür edilip hayatını kaybedenlere ise rahmet dileklerinde bulunuldu. Hekim adayları ile ilk buluşmada maske, mesafe ve temizlik tedbirleri hatırlatıldı. Sağlıklı günlerde beyaz önlük giyme töreni yapılması temenni edildi. Tıp fakültesi öğretim üyeleri öğrencilere, "Şimdilik uzaktan da olsa her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz" mesajını verirken, öğrencilerden gelen sorular yanıtlandı.

"Çalışmak en değerli sermaye"

Buluşmada, öğrencilere öncelikle hayırlı olsun dileklerini ve sevgilerini ileten Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar, pandeminin yaşattıklarına değindi. Ünüvar, hekimliğin uzaktan kumanda ile yapılamayacağını belirterek, "Belki bu güz döneminde pandemi nedeniyle eğitimlerimizi uzaktan yapacağız ama yine de uygulamalarda da en güzel eğitimin olması için farklı yöntemleri deneyeceğiz" diye konuştu.

Pandemilerin değiştirici, dönüştürücü ve öğretici rolünden bahseden Ünüvar, şunları söyledi:

"Uzaktan eğitimde çok güçlü bir sistemimiz var. Bu dönemi Ankara Üniversitesi olarak mümkün olduğunca verimli geçireceğiz. Siz öğrencilerimizin her problemiyle birebir ilgileneceğimizin sözünü veriyorum. Derslere katılmak ve siz değerli öğrencilerimizin problemlerini her zaman dinlemek istiyorum. Pandeminin seyrine göre biz de sizler gibi öğrene öğrene birlikte çalışacağız, çalışmak en değerli sermayemizdir. Bununla birlikte aidiyet duygusunu teorik anlamda güçlendirmek için hiçbir engelimiz yok."

İlk dönem tüm dersler uzaktan eğitim

Tıp fakültesinde Türkçe ve İngilizce olmak üzere eğitim her iki programda da ilk yarıyıl uzaktan eğitim şeklinde yapılacak. Eğitim, öğrencilerin sürece aktif olarak katılacakları bir şekilde planlandı. Öğrenciler öğretim üyelerinin ders videolarını izleyerek ve kaynakları çalışarak canlı (senkron) yapılan derslere hazırlıklı gelecek. Uygulamalı eğitimler (koşullara göre) ikinci yarıyılda yüz yüze şekilde gerçekleştirilebilecek.