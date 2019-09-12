Hekim Holding ‘İDDMİB İhracatçı İlk 1.000 Firma 2018’’ Listesinde Dört Şirketiyle Yer Aldı

Hekim Holding A.Ş.; 2018 yılında göstermiş olduğu ihracat performansıyla, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller Birliği (İDDMİB) tarafından kendi üyeleri arasından belirlenen " İhracatçı İlk 1.000 Firma 2018" listesinde dört şirketiyle yer aldı.