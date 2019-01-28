Son Dakika Haberleri: Hekim Şarkıcıdan Üç Yeni Şarkı Daha

Hekim Şarkıcıdan Üç Yeni Şarkı Daha

22 dakika önce

Geçen yıl yayınlanan ilk single'ı "Sonu Yok" ile başarılı bir çıkış yakalayan Gökhan Kahyaoğlu, müzik yolculuğuna "Benimle misin?" adlı maxi single ile devam ediyor.

Hekim Şarkıcıdan Üç Yeni Şarkı Daha, System.String[]

Çalışmada yer alan üç şarkının da söz ve müziği, Kahyaoğlu'nun imzasını taşıyor.

Asıl mesleği diş hekimliği olan ve müzik tutkusunun peşinden giderek kendi bestelerini yapan Gökhan Kahyaoğlu, eserlerini müzikseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Duygusal şarkısı "Sonu Yok" ile büyük beğeni toplayan Kahyaoğlu, bu kez üç şarkının yer aldığı bir maxi single hazırladı. "Benimle misin?" adlı çalışma, ocak ayı sonunda Seyhan Müzik etiketiyle tüm dijital mecralarda yayınlandı.

ÜÇ ŞARKI DA KENDİ BESTESİ

Gökhan Kahyaoğlu, maxi single'da söz ve müzikleri kendisine ait "Benimle misin", "Doğum Günü "Ve Bir Gün" adlı şarkılara yer verdi. Çalışmaya adını veren "Benimle misin?" şarkısının aranjesini Tarık İster, diğer iki şarkının aranjesini de Burak Saltan yaptı. İlk klip ise Erkan Nas'ın yönetmenliğinde "Benimle misin?" şarkısına çekildi. Sıra dışı görüntülerin yer aldığı klip, müzik kanallarında dönmeye başladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:16 Kaynak: Bültenler

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