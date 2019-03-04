Hekim Yapı, bayi buluşmasını yaptı
1 saat önce
Hekim Yapı, her yıl geleneksel olarak düzenlediği Bayi Toplantısı'nın 14'sünü; bu yıl Limak Kıbrıs Deluxe Hotel'de, 21-24 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleştirdi.
Hekim Yapı, her yıl geleneksel olarak düzenlediği Bayi Toplantısı'nın 14'sünü; bu yıl Limak Kıbrıs Deluxe Hotel'de, 21-24 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleştirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:55
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