Hekim Yapı, bayi buluşmasını yaptı

Hekim Yapı, her yıl geleneksel olarak düzenlediği Bayi Toplantısı'nın 14'sünü; bu yıl Limak Kıbrıs Deluxe Hotel'de, 21-24 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleştirdi.

Hekim Yapı, her yıl geleneksel olarak düzenlediği Bayi Toplantısı'nın 14'sünü; bu yıl Limak Kıbrıs Deluxe Hotel'de, 21-24 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleştirdi.

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