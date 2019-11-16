Son Dakika Haberleri: Hekimdağ sonbahar renklerine büründü
Son Dakika Güncel Hekimdağ sonbahar renklerine büründü - Son Dakika

Hekimdağ sonbahar renklerine büründü

6 saat önce

Eskişehir'in yüksek kesimlerinde sonbaharın gelmesiyle dökülen yapraklardan oluşan manzaralar, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Hekimdağ sonbahar renklerine büründü, System.String[]

Eskişehir'in yüksek kesimlerinde sonbaharın gelmesiyle dökülen yapraklardan oluşan manzaralar, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.


Eskişehir ile Sarıcakaya ilçesi arasında bulunan 1200 rakımlı Hekimdağ, 50 familyaya ait 176 cinsi barındırıyor. Her mevsim ayrı bir güzelliği olan Hekimdağ, doğaseverlerin uğrak noktalarının başında bulunuyor. Sonbaharın eşsiz renklerine bürünen alan doğaseverleri ve fotoğrafçıları da kendine çekiyor. Oluşan renk cümbüşü görenleri kendisine hayran bırakıyor. Sonbaharın gelmesiyle birlikte yeşil rengin sarıya ve kahverengine dönüşümü güzel görüntüler ortaya çıkardı. Özellikle dökülen yaprakların yerlerde rengarenk bir örtü oluşturması eşsiz bir görsel şölen sunuyor. - ESKİŞEHİR

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:46 Kaynak: İHA
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