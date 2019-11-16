Son Dakika Haberleri: Hekimdağ sonbahar renkleriyle hayran bıraktı
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Hekimdağ sonbahar renkleriyle hayran bıraktı

6 saat önce

Hekimdağ sonbahar renkleriyle hayran bıraktı Hekimdağ'da renk cümbüşüESKİŞEHİR - Eskişehir'in yüksek kesimlerinde sonbaharın gelmesiyle dökülen yapraklardan oluşan manzaralar, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Hekimdağ sonbahar renkleriyle hayran bıraktı

Hekimdağ'da renk cümbüşü

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in yüksek kesimlerinde sonbaharın gelmesiyle dökülen yapraklardan oluşan manzaralar, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Eskişehir ile Sarıcakaya ilçesi arasında bulunan 1200 rakımlı Hekimdağ, 50 familyaya ait 176 cinsi barındırıyor. Her mevsim ayrı bir güzelliği olan Hekimdağ, doğaseverlerin uğrak noktalarının başında bulunuyor. Sonbaharın eşsiz renklerine bürünen alan doğaseverleri ve fotoğrafçıları da kendine çekiyor. Oluşan renk cümbüşü görenleri kendisine hayran bırakıyor. Sonbaharın gelmesiyle birlikte yeşil rengin sarıya ve kahverengine dönüşümü güzel görüntüler ortaya çıkardı. Özellikle dökülen yaprakların yerlerde rengarenk bir örtü oluşturması eşsiz bir görsel şölen sunuyor.

Hekimdağ sonbahar renkleriyle hayran bıraktı

Eskişehir, Genel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:43 Kaynak: İHA
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