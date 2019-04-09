Son Dakika Haberleri: Hekimhan Belediye Başkanı Karadağ Mazbatasını Aldı

Hekimhan Belediye Başkanı Karadağ Mazbatasını Aldı

1 saat önce

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde CHP'den belediye başkanı seçilen Turan Karadağ, mazbatasını aldı.

Hekimhan Belediye Başkanı Karadağ Mazbatasını Aldı, System.String[]
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde CHP'den belediye başkanı seçilen Turan Karadağ, mazbatasını aldı.

Hekimhan Cumhuriyet Başsavcılığına gelen Karadağ, İlçe Seçim Kurulu Başkanlığından mazbatasını teslim aldı.

Karadağ, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, bugünden itibaren mazbatasını alarak Hekimhan Belediye Başkanı olarak göreve başladığını söyledi.

Kendisine destek verenlere teşekkür eden Karadağ, "Bu saatten sonra konuşma olayı bitmiştir. İşimiz çok. Hekimhanlıların mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamalarını sağlayacağız. Altı ayda bir hizmet planı oluşturacağız ve bunları sizlerle paylaşacağız." dedi.

Adliye önündeki törenin ardından Karadağ, CHP ve İYİ Parti ilçe başkanları ve vatandaşlarla ilçe meydanındaki Atatürk Anıtı'nda saygı duruşunda bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:33 Kaynak: AA
Malatya, Cumhuriyet Halk Partisi, Hekimhan, Karadağ, Güncel
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