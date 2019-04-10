Hekimhan Belediye Başkanı Karadağ Mazbatasını Aldı

31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde CHP'nin Hekimhan Belediye Başkanı seçilen Turan Karadağ, mazbatasını teslim aldı.

31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde CHP'nin Hekimhan Belediye Başkanı seçilen Turan Karadağ, mazbatasını teslim aldı.



Hekimhan Cumhuriyet Başsavcılığına kalabalık bir heyetle gelen Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, İlçe Seçim Kurulu Başkanlığından mazbatasını aldı. Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Karadağ, bugünden itibaren mazbatasını aldığını ve Hekimhan Belediye Başkanı olarak göreve başladığını ifade etti. Karadağ "Bu mazbatayı bana verdiler, benim değil bu sizlerin emeği, Hekimhan'ın hakkı. Bu saatten sonra konuşma olayı bitmiştir. İşimiz çok hizmete kalınan yerden devam edeceğiz. Hekimhanlıların mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamalarını sağlayacağız. Hizmetlerimiz için altı ayda bir hizmet planı oluşturacağız ve bunları sizler paylaşacağız. Bu mazbataları sizler bize verdiniz, bizlerinde sizlere borcu var. Amacımız Hekimhan'a hizmet etmek" dedi. CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ise yaptığı açıklamada, "Sizler ile birlikte bu mazbata'nın mutluluğunu yaşıyoruz. Turan Karadağ ben Hekimhan'a hizmet etmek istiyorum dedi. Kısa bir zamanda çok önemli bir başarıya imza attı. Kendisini yürekten kutluyorum. Görevinde başarılar diliyorum, başarılı olacağına da inanıyorum" diye konuştu.



Adliye önündeki törenin ardından Başkan Karadağ, CHP ve İyi Parti ilçe başkanları ve adliye önüne gelen vatandaşlarla birlikte Hekimhan meydanındaki Atatürk anıtına geçti. Ataya saygı duruşu ile program sona erdi. - MALATYA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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