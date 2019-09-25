Son Dakika Haberleri: Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ'a ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ'a ziyaret

1 saat önce

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ'ı ziyaret etti.

Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ'a ziyaret, System.String[]

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ'ı ziyaret etti.

Karadağ, ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getirerek, ilçenin sorunlarını kardeş belediyelerle işbirliği içinde çözmeye çalışacaklarını belirtti.

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay da kente ilk defa geldiğini hatırlatarak, şehri gezme fırsatı bulduğunu anlattı.

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ise Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ile Malatya'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiklerine belirterek, "Karşıyaka Belediyesi ile Arapgir Belediyemiz kardeş belediye oldu ama Hekimhan ve Arguvan Belediyelerimizi de ziyaret ettik. Belediyelerimizi buradaki imkanlarını arttırmaya yönelik, neler yapılabilir şeklinde belediye başkanlarımız ile özel görüşmeler yapıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Karadağ tarafından Tugay'a alıç sirkesi hediye edildi.

Heyet daha sonra Hekimhan merkezinde bulunan yaklaşık 800 yıllık Taşhan'ı gezdi.

Yıldırım Turan, Karşıyaka, Hekimhan, Karadağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: 31 Mart seçim soruşturmasında 37 kişiye FETÖ'den dava açıldı
Peş peşe depremler sonrası Prof. Dr. Ersoy'dan korkutan açıklama: Tsunami, Marmara için de bir gerçek Emine Erdoğan, New York'ta Fashion Design defilesine gitti Sanal istihdam fuarının ikincisi 25-26 Eylül tarihlerinde yapılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2019 17:21:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ'a ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]