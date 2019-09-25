Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ'a ziyaret

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ'ı ziyaret etti.

Karadağ, ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getirerek, ilçenin sorunlarını kardeş belediyelerle işbirliği içinde çözmeye çalışacaklarını belirtti.

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay da kente ilk defa geldiğini hatırlatarak, şehri gezme fırsatı bulduğunu anlattı.

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ise Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ile Malatya'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiklerine belirterek, "Karşıyaka Belediyesi ile Arapgir Belediyemiz kardeş belediye oldu ama Hekimhan ve Arguvan Belediyelerimizi de ziyaret ettik. Belediyelerimizi buradaki imkanlarını arttırmaya yönelik, neler yapılabilir şeklinde belediye başkanlarımız ile özel görüşmeler yapıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Karadağ tarafından Tugay'a alıç sirkesi hediye edildi.

Heyet daha sonra Hekimhan merkezinde bulunan yaklaşık 800 yıllık Taşhan'ı gezdi.