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Son Dakika Güncel Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, cemevi inşaatını inceledi

Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, cemevi inşaatını inceledi

33 dakika önce

Malatya'nın Hekimhan ilçesi Belediye Başkanı Turan Karadağ, cemevi inşaatını incelediİlçenin Basak Mahallesinde, Hekimhan Belediyesi, Basak Mahalle Derneklerinin ve mahalle sakinlerini tarafından başlatılan kampanya sonrası hayata geçirilen cemevi projesinin temelini, beraberinde Cumhuriyet...

Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, cemevi inşaatını inceledi, System.String[]

Malatya'nın Hekimhan ilçesi Belediye Başkanı Turan Karadağ, cemevi inşaatını inceledi


İlçenin Basak Mahallesinde, Hekimhan Belediyesi, Basak Mahalle Derneklerinin ve mahalle sakinlerini tarafından başlatılan kampanya sonrası hayata geçirilen cemevi projesinin temelini, beraberinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hekimhan İlçe Başkanı Kadir Sarıbaş ile birlikte inceleyen Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, cemevi yapımına destek olanlara teşekkür etti.


Cem evinin biran önce bitirilmesi için inşaat tamamlanıncaya kadar maddi desteğin devam etmesi temennisinde bulunan Başkan Karadağ, inşaatın tamamlanmasıyla mahalledeki eksikliğin giderilmiş olacağını kaydetti. - MALATYA

Yıldırım Turan, Hekimhan, Malatya, Karadağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:00 Kaynak: İHA
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