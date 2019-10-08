Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, cemevi inşaatını inceledi
33 dakika önce
Malatya'nın Hekimhan ilçesi Belediye Başkanı Turan Karadağ, cemevi inşaatını incelediİlçenin Basak Mahallesinde, Hekimhan Belediyesi, Basak Mahalle Derneklerinin ve mahalle sakinlerini tarafından başlatılan kampanya sonrası hayata geçirilen cemevi projesinin temelini, beraberinde Cumhuriyet...
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:00 Kaynak: İHA
Malatya'nın Hekimhan ilçesi Belediye Başkanı Turan Karadağ, cemevi inşaatını inceledi
İlçenin Basak Mahallesinde, Hekimhan Belediyesi, Basak Mahalle Derneklerinin ve mahalle sakinlerini tarafından başlatılan kampanya sonrası hayata geçirilen cemevi projesinin temelini, beraberinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hekimhan İlçe Başkanı Kadir Sarıbaş ile birlikte inceleyen Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, cemevi yapımına destek olanlara teşekkür etti.
Cem evinin biran önce bitirilmesi için inşaat tamamlanıncaya kadar maddi desteğin devam etmesi temennisinde bulunan Başkan Karadağ, inşaatın tamamlanmasıyla mahalledeki eksikliğin giderilmiş olacağını kaydetti. - MALATYA
Astsubay için "Klavye delikanlısı" diyen Yeşim Salkım kendini savundu Son Dakika: İstanbul'da 5 ilçede 6 okul binası boşaltılıyor Bodrum sele teslim: 5 yıldızlı oteller sular altında kaldı Kılıçdaroğlu: Sınır ötesi tezkereye içimiz yana yana evet diyeceğiz