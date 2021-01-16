Hekimhan Belediye Meclisi toplantısı yapıldı - Son Dakika

Hekimhan Belediye Meclisi toplantısı yapıldı

16.01.2021 09:53
Hekimhan Belediye Meclisi toplantısı yapıldı, System.String[]

Hekimhan Belediyesi Meclisi toplantısında, AKSA Malatya Doğalgaz Dağıtım AŞ'nin lisans alımına ilçenin dahil edilmesi hakkındaki yazısı görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi.

Hekimhan Belediyesi Meclisi toplantısında, AKSA Malatya Doğalgaz Dağıtım AŞ'nin lisans alımına ilçenin dahil edilmesi hakkındaki yazısı görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri altında toplanan Belediye Meclisine, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ başkanlık etti.

İlçeye doğalgaz bağlanabilmesi için AKSA Malatya Doğalgaz Dağıtım AŞ'nin lisans alımına ilçenin dahil edilmesi hakkındaki yazısı görüşülerek, oy birliği ile kabul edildi.

Karadağ, doğalgazın ilçeye getirilmesi için büyük bir adım atıldığını dile getirerek, ileriki günlerde toplanacak Büyükşehir Meclisinde kararın onaylanması durumunda ilçenin sorununa neşter atılacağını kaydetti.

Hekimhan, Doğalgaz, Malatya, Lisans, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hekimhan Belediye Meclisi toplantısı yapıldı - Son Dakika


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