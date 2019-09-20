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Hekimhan Belediyesi,3 bin kişiye aşure dağıttı

1 saat önce

Hekimhan Belediyesi, Muharrem ayı nedeniyle 3 bin kişiye aşure dağıttı.

Hekimhan Belediyesi,3 bin kişiye aşure dağıttı, System.String[]

Hekimhan Belediyesi, Muharrem ayı nedeniyle 3 bin kişiye aşure dağıttı.


Aşure etkinliğine, Hekimhan Kaymakamı Ahmet Özdemir, CHP Genel Başkan yardımcısı Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ katıldı. 3 bini aşkın kişiye dağıtılan aşure etkinliğine ayrıca Başkan yardımcıları Murat Karayazıcı ve Yüksel Öztürk katılım sağladı.


Aşure etkinliği kapsamında konuşan Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, şunları ifade etti, "Amaç aşure kültürünün yaşatılması ve bu geleneği devam ettirmek. Barışın, kardeşliğin ve birbiriyle kucaklaşmanın günü olan Aşure Günü tüm insanlığa ve Müslümanlara hayırlı olsun. Biz belediye olarak bu mübarek ay vesilesiyle yaklaşık 3 bin kişilik aşure ikramını düşündük. Teşrif ettikleri için herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Konuşmaların ardından ise katılımcılar kendi elleri ile halka aşure ikram ettiler. - MALATYA

Yıldırım Turan, Hekimhan, Karadağ, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 05:13 Kaynak: İHA
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