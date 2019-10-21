Son Dakika Haberleri: Hekimhan Belediyesi Girmanaspor sezonu açtı
Son Dakika Spor Hekimhan Belediyesi Girmanaspor sezonu açtı

Hekimhan Belediyesi Girmanaspor sezonu açtı

33 dakika önce

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi Futbol takımlarından Hekimhan Belediyesi Girmanaspor 2019-2020. Futbol Sezonuna düzenlenen yemekli programla merhaba dedi.

Hekimhan Belediyesi Girmanaspor sezonu açtı, System.String[]

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi Futbol takımlarından Hekimhan Belediyesi Girmana spor 2019-2020. Futbol Sezonuna düzenlenen yemekli programla merhaba dedi.


Programa Hekimhan Belediyesi Başkan Vekili Hasan Avşar, spor taban birlikleri ve Hekimhan Belediyesi Girmanaspor takımının yöneticileri, teknik heyeti ve futbolcuları katıldı. Burada açıklamada bulunan Hekimhan Belediyesi Başkan Vekili Hasan Avşar, "Belediye başkanımız Sayın Turan Karadağ'ın destekleriyle Malatya 1.Amatörde her yıl gibi bu yılda şampiyonluğa oynayacağız inşallah. Kulübümüz her anlamda yeni sezona hazır. Teknik heyetimize ve futbolcularımıza sonuna kadar güveniyoruz" dedi.


"Hekimhan'ımızın sporunu en iyi şekilde temsil edeceğiz"


Takımın teknik sorumlusu Ramazan Koçak İse, takım olarak birlik beraberlik içerisinde olduklarını kaydederek, "Başta Belediye Başkanımız Sayın Turan Karadağ ve değerli yöneticilerimizin destekleriyle Hekimhan'ımızın sporunu en iyi şekilde temsil edeceğiz. Takımımız özgüveni yüksek bir şekilde çalışmalarınıza yoğun bir tempoyla devam ediyor. Bu sezonda hedefimiz şampiyonluk" diye konuştu. - MALATYA

Hekimhan, Malatya, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:42 Kaynak: İHA
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