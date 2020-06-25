Hekimhan Belediyesi'nden ilaçlama çalışması - Son Dakika

Hekimhan Belediyesi'nden ilaçlama çalışması

Malatya'nın Hekimhan İlçesi Belediyesi tarafından her yıl yaz aylarında yapılan haşere ilaçlama çalışmaları, bu senede aşırı sıcakların başlamasıyla yeniden başlatıldı.

Malatya'nın Hekimhan İlçesi Belediyesi tarafından her yıl yaz aylarında yapılan haşere ilaçlama çalışmaları, bu senede aşırı sıcakların başlamasıyla yeniden başlatıldı.

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Hekimhan Belediyesi, aşırı sıcaklarla birlikte yurttaşların haşere ve sineklerden uzak bir yaz geçirmesi için ilaçlama çalışması başlattı. Belediye ekipleri, her gün kent merkezindeki cadde, sokak ve mahallelerde haşerelerin üreme kaynağı olan yerleri ilaçlıyor.


Hekimhan'ın mahalle, cadde ve sokaklarıyla birlikte, buralardaki yeşil alanlar, çöp alanları, dereler ve park gibi yerleri belirli bir program dahilinde her gün düzenli olarak ilaçlayan ekipler, halk sağlığını tehdit eden uçan haşerelere yönelik ilaçlaması yapıyor. İlaçlama çalışmalarında, doğal dokuya zarar vermeyen, Dünya Sağlık Örgütü standartlarına uygun ilaçlar kullanıyor.


Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, yaptıkları ilaçlama çalışmasıyla ilgili verdiği bilgide, "Aşırı sıcaklara bağlı olarak artan haşerelere karşı kentin tüm cadde ve sokaklarında ilaçlama yapıyoruz. Yapılan ilaçlama çalışmalarının yanı sıra mahallelere bırakılan çöp konteynerleri da belirli aralıklarla dezenfekte ediliyor. Vatandaşların sağlığını tehlikeye atmayacak düzeyde hazırlanan ilaçlama sezon sonuna kadar belirli aralıklarla devam edecek.


Önceliğimiz haşerelerin üreme kaynağı olan yerler. Belirli bir plan doğrultusunda tespit edilen bu yerleri ilaçlıyoruz" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Hekimhan, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 11:19 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hekimhan Belediyesi'nden ilaçlama çalışması - Son Dakika

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