Hekimhan Belediyesi yol çalışma alanındaki ağaçları taşıyor
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Hekimhan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, İlhan Deniz bulvarındaki yol çalışma projesi kapsamında refüjlerde bulunan ağaçları sökerek yeni yerlerine taşıyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:14 Kaynak: İHA
Hekimhan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, İlhan Deniz bulvarındaki yol çalışma projesi kapsamında refüjlerde bulunan ağaçları sökerek yeni yerlerine taşıyor. Kökleri ile birlikte yerlerinden sökülen ağaçlar, Hekimhan Belediyesi hizmet binasında farklı noktalarında yeni yerlerine dikiliyor.
Hekimhan için tek bir ağacın bile yok olmasına karşı olduklarını ifade eden Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, yapılan çalışmalarla onlarca ağacın korunarak yeni yerlerine taşındığını ve kesilmekten kurtarıldığını söyledi. - MALATYA
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