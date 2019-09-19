Son Dakika Haberleri: Hekimhan Belediyesi yol çalışma alanındaki ağaçları taşıyor
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Hekimhan Belediyesi yol çalışma alanındaki ağaçları taşıyor

2 saat önce

Hekimhan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, İlhan Deniz bulvarındaki yol çalışma projesi kapsamında refüjlerde bulunan ağaçları sökerek yeni yerlerine taşıyor.

Hekimhan Belediyesi yol çalışma alanındaki ağaçları taşıyor, System.String[]

Hekimhan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, İlhan Deniz bulvarındaki yol çalışma projesi kapsamında refüjlerde bulunan ağaçları sökerek yeni yerlerine taşıyor. Kökleri ile birlikte yerlerinden sökülen ağaçlar, Hekimhan Belediyesi hizmet binasında farklı noktalarında yeni yerlerine dikiliyor.


Hekimhan için tek bir ağacın bile yok olmasına karşı olduklarını ifade eden Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, yapılan çalışmalarla onlarca ağacın korunarak yeni yerlerine taşındığını ve kesilmekten kurtarıldığını söyledi. - MALATYA

Hekimhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:14 Kaynak: İHA
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