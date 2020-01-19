Hekimhan Ceviz, Maden ve Kültür Festivali 18-19 Temmuz'da yapılacak - Son Dakika

Hekimhan Belediyesi tarafından düzenlenen Hekimhan Ceviz, Maden ve Kültür Festivali'nin 18-19 Temmuz'da yapılacağı bildirildi.

Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, festivale ilgili olarak yaptığı açıklamasında, bu yıl 18-19 Temmuz 2020'de gerçekleştirilecek festivalin artık geleneksel hale geldiğini söyledi.

Festivallerin, yurdun dört bir tarafından ve yurt dışından gelenlerin kaynaştığı, hasret giderdiği ve dostlukların pekiştirildiği önemli organizasyonlar olduğunu aktaran Karadağ, şunları kaydetti:

"Hekimhan'ın turizm potansiyelini artırmak, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapabilmek amacıyla ilki 2009'da düzenlenen Hekimhan Ceviz, Maden ve Kültür Festivali, üstün başarılar elde edilmesi, sosyal ve kültürel etkinliklerin tümünün bir arada başarılı organizasyonlarla halka sunulması Hekimhan'ın ulusal ve uluslararası platformda tanıtılmasına yol açmıştır. Sonuç olarak festivaller barışa, dostluğa kardeşliğe, kültüre, ekonomik ve toplumsal gelişmeye önemli katkılar sağlarlar. Hekimhan'ımızın daha çok gelişmesi, tarihi ve coğrafi tanıtımının yapılmasının yanı sıra sosyal yaşama sağladığı önemli katkılar dolayısıyla tertiplenen bu organizasyonun daha geniş katılımlı olması ve daha büyük yararlar sağlamasını temenni ediyoruz. Festival programının içeriği festival tertip komitesi tarafından en kısa zamanda halkımıza duyurulacaktır."